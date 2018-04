Vant over 300 millioner – la på røret da Norsk Tipping ringte

Mannen som vant flere hundre millioner kroner i Vikinglotto hadde duppet av da vinnertelefonen ringte.

– I dag fikk vi endelig tak i vinneren. Han la på røret da vi ringte i går. Det hender at det skjer, det er noen som tror det er en tulletelefon. Det som hadde skjedd i går var at han hadde duppet av. Når telefonen ringte, så avviste han anropet uten å sjekke hvem som ringte. Han var i drømmeland, sier Ingrid Roterud Mathisen, vinneransvarlig i Norsk Tipping .

3 ubesvarte anrop

Da vinneren, som er en mann bosatt i Norge, våknet så han tre ubesvarte anrop fra Norsk Tipping.

– Han hadde lagret nummeret. Når han ser nummeret blir han småstresset og gikk inn på appen for å se om han hadde vunnet. Der får han bekreftet at han har seks rette og et vikingtall. Samtidig ser han potten, som er på 319 millioner kroner.

Mathisen forteller at vinneren forsøkte å ringe tilbake.

– Når man ringer opp vinnertelefonen, så får man kun en telefonsvarer. Han gjorde ikke noe mer med det og tenkte nok at vi kom til å ringe tilbake når vi så at han hadde ringt. Jeg ringte han opp i dag, men da var han på jobb, så han tok ikke telefonen da heller. Jeg måtte ringe fra min egen telefon og da ringte han opp etter en stund.

– Glad, men rolig vinner

Ifølge Mathisen var det en forberedt vinner de fikk på telefonen torsdag.

– Han var veldig glad, men også veldig rolig. Det var en vinner som har beina godt plantet på jorden.

Mathisen forteller at familiefaren som nå er over 300 millioner kroner rikere får god hjelp med vinnerpremien.

– Vi har et samarbeid med en ekstern tredjepart. De skal snakke sammen nå i helgen. Vårt mål når folk vinner så store summer er at vinneren får god oppfølging og en god start. Det er en stor omveltning å få så mye penger inn på kontoen. Nå skal han få god veiledning, lover hun.

Dette er de tre største millionpremiene i hele Norge:

* Eurojackpot 441, 3 millioner 18.08.2017

* Vikinglotto 341 millioner 15.11.2017

* Vikinglotto 319 millioner 11.04.2018

