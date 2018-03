Falsk Twitterkonto utga seg for å være justisministeren

Per Sandberg har ingen Twitter-konto, og har heller ingen planer om å få det. Foto: Hansen, Frode

En falsk Twitter-konto har utgitt seg for å være Per Sandberg i et halvt år. - Ubehagelig og irriterende, mener Sandberg selv.

Twitterkontoen @minPerSandberg delte mandag formiddag følgende falske melding til nesten 600 følgere på nettstedet: «Forfatter Jo Nesbø er død», sto det.

Kontoen følges av flere stortingsrepresentanter, journalister og offentlige institusjoner. Det er bare ett problem: Den er ikke drevet av Sandberg.

– Vi har ikke vært kjent med kontoen tidligere, og vi tar nå grep for å få den fjernet, sier kommunikasjonssjef Martine Røiseland i nærings- og fiskeridepartementet.

Kontoen ble opprettet oktober 2017. Før i dag hadde kontoen kun publisert to meldinger, der den ene sto på engelsk.

For ordens skyld: Meldingen er heller ikke sann.

– Jeg kan bekrefte at Jo Nesbø lever i beste velgående, sier kommunikasjonssjef Mona Ek i Aschehoug forlag.

– Umulig å forsvare seg mot

Sandberg selv sier til VG at han ikke var klar over at kontoen fantes.

– Jeg har ikke twitterkonto, og har heller ikke planer om å skaffe det, sier Sandberg.

Han synes lite om at noen utgir seg for å være han på nettsiden.

– Det er ubehagelig og irriterende. Det virker som om det er nesten umulig å forsvare seg mot dette, sier han videre.

– Hva tror du er grunnen til at vedkommende gjør det?

– Det må du nesten spørre vedkommende om. Men det er stor sannsynlighet for at dette er noen som ikke vil meg eller Fremskrittspartiet godt, sier Sandberg.

Et knippe av Frps stortingsrepresentanter følger også kontoen. Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag Frp, er overrasket over at kontoen ikke er ekte.

– Man går ut ifra at en Twitter -konto er ekte når den har rett navn og biografi. Det er vel ulovlig å utgi seg for å være en annen også, sier Bjørnstad til VG.

Utgir seg som kjendiser

Klokken 14.00 mandag dukket det opp en ny melding på kontoen, «This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti», eller «Denne kontoen er falsk, skapt av italiensk journalist Tommasso Debenedetti».

VG har vært i kontakt med personen bak Twitter-kontoen, som utgir seg for å være Tommasso Debenedetti. Vedkommende bekrefter at han lagde Sandberg-kontoen for flere måneder siden.

– Det er for å vise hvor lett det er å imitere personligheter på sosiale medier og spre falsk informasjon. Kontoen ble, utrolig nok, trodd på, også etter han ble justisminister.

Debenedetti bekrefter at han også står bak en falsk Jo Nesbø-konto .

Han lagde også en falsk konto for Ine Eriksen Søreide da hun ble utenriksminister, som fortsatt eksisterer .

Lurte amerikanske medier

Debenedetti er en tidligere journalist som er beryktet for å opprette falske Twitter-kontoer av kjente personligheter. Han har vært intervjuet i blant annet The Guardian og Washington Post , og i 2016 lurte han giganten USA Today til å publisere en falsk nyhet om dødsfallet til forfatter Cormac McCarthy.

Han har også spredt falske rykter om både paven og den tidligere svenske statsministeren Fredrik Reinfeldt.

