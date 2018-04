ISKALD DACHS: Den langhårede dachshunden Niilo falt gjennom isen og lå i det iskalde vannet i 30 minutter. Her får han oksygen og varmebehandling hos veterinæren. Foto: Privat

Egil (60) hoppet i havet – reddet hunden Niilo fra drukningsdøden

Lars A. J. Giske / iTromsø

Publisert: 05.04.18 21:07 Oppdatert: 05.04.18 21:28

TROMSØ (ITROMSØ) Da hunden Niilo (7) satt seg fast under isen i Sandnessundet utenfor Tromsø, hoppet lufthavnbetjent Egil Andersen (60) uti i bare T-skjorte og dongeri for å berge ham.

Onsdag ettermiddag opplevde hundeeieren Pål Robertsen det verst tenkelige: Hans syv år gamle langhårede dachshund Niilo stakk av fra arbeidsplassen, jaget en oter ut på isen – like sør for Tromsø lufthavn – og falt gjennom, skriver iTromsø.

Robertsen visste ikke hva han skulle gjøre, da isen var såpass utrygg at han ikke turte å ta seg ut til hunden.

– Jeg ringte lufthavnvakten og håpet at de kunne bistå, da de var nærmest, sier han til iTromsø.

Og bistå kunne de. Redningsbåten ble sendt ut og lufthavnbetjent Egil Andersen (60) hoppet i en bil og satt kursen mot sørenden av flyplassen.

– Jeg sprang ut til moloen, hvor eieren sto og ventet. Han pekte på hvor hunden lå, forteller Andersen.

Hoppet uti i T-skjorte

Alt Andersen så var fire bein som stakk opp av vannet. Hunden lå på rygg med snuten under vann.

– Jeg hadde ikke med meg overlevingsdrakt eller noe sånt, så jeg kastet av meg jakken og hoppet uti i bare T-skjorta, buksen og joggesko .

60-åringen vasset gjennom det iskalde vannet for å nå hunden. Da han kom fram, sto han med vann opp til brystet. Han fikk hunden opp på isen.

– Den pustet ikke, var iskald og helt stiv i kroppen. Jeg fikk fjernet slimet den hadde rundt munnen og startet hjerte-lunge-redning. Jeg måtte jobbe hardt med ham før jeg fikk liv i ham. Det er utrolig tungt, særlig når jeg var helt utpeisa allerede da jeg kom fram til ham, forteller Andersen.

De to ble plukket opp av redningsbåten, og hunden ble kjørt til Evidensia Tromsø Veterinærsenter.

– På grunn av adrenalinet kjente jeg egentlig ikke hvor kald jeg var. Det var først da jeg kom inn til vakthuset igjen og fikk kastet meg i dusjen at jeg skjønte det, sier 60-åringen.

Team på seks trådte til

Veterinær og klinikkleder Marit Vader opplyser at hunden hadde ligget i vannet i 30 minutter, og gått under like før redningsmannskapene nådde fram til ham.

– Han var så kald at vi ikke klarte å måle temperatur på ham, forteller veterinær og klinikkleder Marit Vader.

Hun var en del av teamet på seks som jobbet iherdig for å berge hundens liv. Etter to timer hadde de klart å få opp temperaturen fra rundt 25–26 grader til 38 grader. Etter fem timer var hunden på beina igjen, og fikk i seg mat og væske for egen maskin.

– Han har vært hjemme til observasjon i natt, og var inne til kontroll på morgenkvisten i dag, forteller Robertsen, som roser både lufthavnvakten og veterinærklinikken uhemmet.

Luktet tispe og kviknet til

På veterinærsenteret kviknet Niilo skikkelig til da han fikk teften av ei tispe med løpetid.

– Nå er han i god form, men det er ennå en viss risiko for senskader. Vi skal følge godt med, sier Vader.

Torsdag i neste uke skal Robertsen ta med Niilo til flyplassen, slik at han får møte redningsmannen sin.

– Vi har vært veldig spente på hvordan det går med ham. Det er utrolig fint å høre at det gikk bra og jeg gleder meg til å se ham, sier Andersen.

