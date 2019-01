UTEN BAGASJE: Jan-Henrik Kulberg fra Kongsberg priser seg lykkelig for at han hadde lagt badebuksa i håndbagasjen før flyturen fra Gardermoen til Reykjavik torsdag. Da kunne han teste den varme kilden i Den blå lagune på sagaøya. Foto: Privat

166 flypassasjerer til Island fra Gardermoen uten bagasje

Norske passasjerer på et fullt SAS-fly måtte stille seg opp i lange køer for å melde manglende bagasje. Flyet hadde droppet å ta den med til Reykjavik.

– Jeg er glad for at jeg hadde lagt badebuksa i håndbagasjen. For det første på programmet var et bad i de varme kildene i Den blå lagune, sier flypassasjer Jan-Henrik Kulberg til VG.

Han ankom Keflavik-flyplassen ved Reykjavik torsdag etter en lang flyreise fra Gardermoen . Det er ingen overdrivelse å hevde at overraskelsen var stor da hverken Kulberg eller noen av de andre 165 passasjerene fikk se egen bagasje på det glisne bagasjebåndet i ankomsthallen.

Gikk bare rundt

Mange gikk bare rundt og rundt på flyplassen uten å ane hva som skjedde, beskriver flypassasjeren.

– Det er drøyt å la være å ta med alle passasjerenes kofferter. Jeg jobber selv med kommunikasjon. Det hadde vært greit å få vite hva som skjedde, men det manglet fullstendig informasjon, sier Kulberg som er seniorrådgiver innen media og formidling ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Flyet ble forsinket ut fra Gardermoen, og måtte fylle ekstra drivstoff før avgang.

Drivstoff trumfet bagasje

– Men først lenge etter ankomst på Keflavik-flyplassen på Island fikk vi vite at det ikke hadde kommet med noe bagasje fra Norge i det hele tatt, sier Kulberg.

Han skal delta på en større konferanse for kommunikasjonsarbeidere i universitetssektoren på sagaøya.

Det var varslet veldig dårlig vær på flyruten, og VG får opplyst at SAS ikke fant noen alternativ flyplass å lande på dersom det ble problemer med å gå ned på Keflavik-flyplassen.

– Derfor ble det fylt vesentlig mer drivstoff enn vanlig, slik at flyet eventuelt kunne returnere til Norge og Stavanger, forklarer kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS.

– Dermed ble det besluttet å fjerne all bagasje og cargo (last) fra dette flyet. Det var årsaken til at passasjerene må vente på sin bagasje, ifølge SAS-direktøren.

Sikkerhet viktigst

Hun er er lei seg for at Kulberg og andre passasjerene opplever at de ikke er informert godt nok.

– Jeg har samtalt med kapteinen på denne flyvningen, og det ble viet absolutt mest oppmerksomhet til sikkerhet og utfordringen med været. Vi beklager at passasjerer opplever at informasjonen om bagasjen ikke har vært god nok, sier Nyman.

Hun opplyser at både Kulberg og de andre passasjerene vil få sin bagasje senest klokken 12 fredag, 24 timer etter at de landet på Island.

