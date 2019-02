TATT: Den drapssiktede mannen ble pågrepet av politiet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Foto: VG-tipser

Gravlund-drapet: Vil at siktede legges inn på psykiatrisk

Mannen som er siktet for drapet på en kvinne i 60-årene på en gravlund i Haugesund tirsdag, er avhørt. Han er ikke i stand til å svare for seg, sier hans forsvarer til VG.

Onsdag ettermiddag ble den 48 år gamle mannen som er siktet for drapet avhørt av politiet. Politiet mener han angrep kvinnen.

– Han er vel etter min mening i en tilstand hvor han ikke klarer eller i stand til å snakke om saken i det hele tatt. Han er svært psykisk syk, sier mannens forsvarer Erik Lea til VG.

Under avhøret ble siktede spurt om han erkjenner å ha drept kvinnen.

– Han har blitt spurt om han erkjenner straffskyld, men han svarer ikke på spørsmålet i det hele tatt. Han har ikke sagt noe som er relevant for hendelsesforløpet, sier Lea.

– Burde vært under behandling

Forsvareren har bedt om at hans klient blir plassert på en psykiatrisk institusjon.

– Dersom det ikke er plass til ham der, og han må bli overført til fengsel vil det bli fengsling torsdag sier Lea.

Han har representert den siktede 48-åringen en rekke ganger tidligere, og opplyser at mannen har vært under behandling på psykiatrisk institusjon flere ganger.

– Han burde nok ha vært under kontinuerlig behandling, men det har det ikke funnes hjemmel for, sier Lea.

Den siktede mannen har ifølge flere dommer vært rusmisbruker siden 12–15 årsalderen og har slitt med psykoser.

Drapstruet faren med jernrør

Den drapssiktede har vært en kjenning av politiet siden 80-tallet og er tidligere domfelt over 20 ganger, ifølge Haugesunds Avis.

I desember 2016 ble 48-åringen dømt til 120 dagers fengsel for vold og trusler mot sin egen far.

Ifølge dommen fra Haugaland tingrett dukket mannen en lørdagsmorgen opp hos sin far som bodde i etasjen under. Han vekket sin far og kom inn på soverommet med en 67 centimeter langt jernrør.

Retten mener at mannen oppførte seg truende da han deretter fulgte etter faren rundt i rommet samtidig som han slo jernrøret han holdt i hånden i håndflaten på den andre hånden og sa at han skulle drepe faren og andre personer.

Innbrudd

Det var klokken 16.17 tirsdag at politiet rykket ut til en leilighet i Haugesund etter melding om en mann med øks som forsøkte å bryte seg inn.

Ifølge politiet forsvant mannen fra stedet i en bil, men ble senere pågrepet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Der fant politiet kvinnen, som ble kjørt til sykehus i all hast.

På åstedet fant politiet en øks som de knytter til hendelsen. Politiet vil foreløpig ikke bekrefte om dette er drapsvåpenet.