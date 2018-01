BEKLAGET: Erna Solberg har sagt unnskyld for Høyres håndtering av varslene. Foto: Helge Mikalsen

Høyre-fylkesleder visste om Tonning Riise-varsel i 2014

Publisert: 18.01.18 19:16

Allerede i 2014 ble en av Høyres fylkesledere orientert om et varsel om Unge Høyres kommende leder Kristian Tonning Riise. – Det skulle aldri ha stoppet opp hos fylkeslederen, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset.

– I 2014, en stund etter hendelsen, ble jeg informert av Unge Høyres lokallag om at de hadde varslet Unge Høyre sentralt om en episode med Kristian Tonning Riise. Jeg fikk ikke vite detaljer om hendelsen, men fikk beskjed om at det var rapportert. Jeg slo meg til ro med det.

Det sier den som da var fylkesleder i fylket der det i 2014 ble varslet om at Riise hadde seksuell omgang med en beruset 16 år gammel jente. Av hensyn til henne identifiserer ikke VG fylket eller fylkeslederen.

Det har kommet ti varsler om Riise siden han gikk av som Unge Høyre-leder 10. januar, i tillegg til tidligere varsler. Både Høyre og Riise sa det ikke var kommet varsler om ham da han gikk.

Nå viser det seg at en av partiets fylkesledere ble orientert om saken for fire år siden.

Visste ikke alvorlighetsgrad

– Du visste ikke hvor alvorlig saken var?

– Jeg visste bare at det var varslet, jeg kan ikke erindre at det sto noe om alder eller trakassering. Det gikk ikke frem av meldingen jeg fikk, slik jeg husker den, svarer den som var fylkesleder i 2014.

– Og du undersøkte ikke nærmere?

– Jeg mente at dette virket som det var i gode hender, enten ved generalsekretær i Unge Høyre eller i Høyre. Jeg fant ikke ut noe om alvorlighetsgraden før nylig.

Fylkeslederen i 2014 innrømmer mangelfull håndtering av saken.

– I dag ser jeg at jeg skulle gjort mer. Men på dette tidspunktet så virket det som om dette ble håndtert på de rette nivåene i organisasjonen.

Fortalte ikke andre

– Fortalte du noen andre i Høyre at det var blitt varslet om Tonning Riise?

– Jeg kan ikke huske at jeg gjorde det, det har gått noen år siden da.

Fylkeslederen i 2014 erkjenner at organisasjonen har sviktet.

– Jeg tror både Høyre og Unge Høyre har gjort sitt beste i håndteringen av disse sakene. Samtidig er det klart at det har vært en svikt og det må man bare beklage.

Skulle ha blitt videreført

– Dette er en av flere svikt som aldri skulle ha skjedd. Høyre har sviktet unge medlemmer i en situasjon der de trengte oss mest. Det er vondt for Høyre og meg å erkjenne, skriver Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset i en e-post til VG.

Han forteller at varselet skulle ha blitt tatt videre.

– Varselet skulle aldri ha stoppet opp hos fylkeslederen. Det skulle umiddelbart vært bragt videre til generalsekretæren i Høyre.

Han har vært i kontakt med den det gjelder.

– Jeg har snakket med fylkeslederen og sagt tydelig ifra hva jeg mener om saken. Jeg har gjort det tydelig for vedkommende at dette var en svikt, og vedkommende erkjenner det, skriver Aarset.

Har beklaget

Statsminister Erna Solberg, Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset og Unge Høyre har denne uken alle beklaget håndteringen av varslene.

– At tidligere varslinger ikke er fulgt opp på en skikkelig måte, er ikke godt nok. Høyre har gjort en for dårlig jobb med håndteringen av disse sakene. Det er jeg lei meg for og vil beklage overfor varslerne, sa statsminister Erna Solberg onsdag.

De har spesielt reagert på at flere varsler ikke ble fulgt opp skikkelig. Det er også uenighet om Høyre ble orientert om episoden i 2014 mellom de daværende generalsekretærene i Høyre og Unge Høyre.