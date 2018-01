ERKJENNER LOVBRUDD: Sørlandet sykehus erkjenner i en egen gransking lovbrudd i forbindelse med behandlingen av jenta som i fjor sommer knivdrepte en 17 år gammel jente på Sørlandssenteret. Foto: Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sykehus erkjenner lovbrudd i behandlingen av drapssiktet jente

NTB

Publisert: 17.01.18 13:10

Sørlandet sykehus erkjenner at loven ble brutt i behandlingen av en 15 år gammel jente som er siktet for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret i juli 2017.

Det var 26. juli i fjor at 17 år gamle Marie Skuland og en kvinne på 23 år ble knivstukket på Sørlandssenteret i Kristiansand . 17-åringen døde av skadene drøye seks timer senere på Sørlandet sykehus. Samme dag ble en 15 år gammel jente pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.

15-åringen hadde en lang og komplisert forhistorie før hendelsen. Klinikkdirektør Oddvar Sæther ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus erkjenner nå at sykehuset har brutt loven i forbindelse med behandlingen av 15-åringen, skriver Fædrelandsvennen . Avisen har fått innsyn i en rapport basert på sykehusets egen gransking, som nå er behandlet i Kvalitetsrådet.

Rapporten er ifølge avisen oversendt til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen er nå i sluttfasen med en tilsynsrapport overfor Sørlandet sykehus.

Rapporten fastslår blant annet at spesialisthelsetjenesten, mens jenta var akuttinnlagt, ikke brukte tiden godt nok til å utrede henne. Rapporten avdekker også at sykehuset i stor grad har støttet seg på vurderingene til én og samme behandler, og at man burde ha skaffet seg alternative syn på diagnoser eller behandlingstiltak.

