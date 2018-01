HELTIDSKRAV: Ap styrer norske 205 kommuner. Nå vil Ap-nestleder Hadia Tajik og Arild Grande mobilisere sine ordførere til å gjøre heltid til hovedregel i omsorgssektoren. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ap mobiliserer sine ordførere til kamp mot deltid

Publisert: 28.01.18 03:41

INNENRIKS 2018-01-28T02:41:58Z

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik vil bruke partiets ordførermakt til å få flere ansatte i kommunene over fra deltidsstillinger til heltid. Samtidig beskylder hun regjeringen for sommel og tomme ord.

– Våre ordførere vil bli utfordret til å sikre at stillinger som utlyses i kommunene, er heltidsstillinger. Det skal være hovedregelen. Kommunene må forplikte seg til en plan for å få flere over fra deltid til heltid, sier Ap-nestlederen til VG.

– Vi får ikke flertall på Stortinget for våre forslag om å fjerne deltidsukulturen. Da går vi dit vi har makt, til «våre» kommuner. Vi skal ha slutt på en ukultur der folk tilbys små stillingsbrøker slik at de må ut på evig jakt etter ekstrajobber for å sikre anstendig inntekt, sier stortingsrepresentant Arild Grande .

Mobiliserer 205 ordførere

De viser til at partiet har ordfører og-eller byrådsleder i 205 kommuner, blant annet Oslo, Bergen og Trondheim, og at 62 prosent av befolkningen bor i Ap-styrte kommuner.

Arild Grande har ledet Aps arbeidslivsutvalg, et av tre utvalg som ble satt i gang etter valgnederlaget i fjor høst. Nå kommer gruppens første avmelding.

Ap-forslaget ber også kommunene lage sine egne vikartjenester for å unngå dyr innleie av arbeidskraft fra private byråer.

2015: Utløste 20 deltidsstillinger i en annonse

Dyrere å la være

– Det er ikke mangel på arbeidsoppgaver. Det er mangel på riktig organisering og det er for dårlig grunnbemanning, sier Grande.

– Det er en ufattelig arroganse overfor mange enkeltmennesker å tvinge dem inn i små stillingsbrøker. Folk som er i etableringsfasen fratas muligheten til å skaffe seg en forutsigbar og god inntekt. Denne ukulturen har fått leve for lenge, legger han til.

– Vil ikke en slik plan bli møtt med argumentet om at kommunene ikke har råd til flere ansatte?

– Det er dyrere å la være å gjøre noe, sier Hadia Tajik.

Mye å spare

Ap slår i bordet med en rapport fra kunnskapssenteret De Facto , som har beregnet million-besparelser på å organisere heltidskultur gjennom samarbeid mellom kommunepolitikere, administrasjon og arbeidstagere i Lunner Songdalen og Bømlo kommuner.

Den største besparelsen var nedgang i sykefraværet.

Heltidskultur

Den blågrønne regjeringen skriver i Jeløy-plattformen at de også vil arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet.

På NHOs årskonferanse 9.januar sa statsminister Erna Solberg (H) at dersom alle kvinnene som jobber deltid hadde jobbet heltid, så hadde det gjort mye for å redde behovene i velferdssamfunnet.

– Kvinner som jobbet heltid kan være en gullgruve for Norge, sa Solberg til NHO-konferansen.

– Dere og regjeringen er vel ikke veldig uenige her?

– Det er mange tomme ord fra regjeringen her. Våre forslag som skulle bekjempe deltidsukulturen er blitt nedstemt av regjeringspartiene i Stortinget, og vi har ventet forgjeves i fire år på at regjeringen skulle sette i gang. Nå er vi lei av sommelet, sier Hadia Tajik.

49.000 flere på heltid

Men arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avviser overfor VG at regjeringen somler:

– Kritikken fra Ap faller på stengrunn, svarer Hauglie.

– Jeg kan dokumentere med tall og fakta at utviklingen er positiv. Statistikken viser at flere kvinner enn noen gang tidligere jobber heltid. Særlig gjelder det yngre kvinner. Omlag 49.000 flere kvinner jobber nå heltid, sammenlignet med da vi overtok, skriver hun i en epost til VG.

Bare det siste året har antallet undersysselsatte gått ned med 17.000 personer, ifølge arbeidsministeren:

– Og vi snakker i all hovedsak om kvinner, legger hun til.

Hauglie opplyser at hun har sendt på høring et forslag om å endre arbeidsmiljøloven, slik at deltidsansatte skal gis fortrinnsrett til å utvide sin stilling når det utlyses nye stillinger, fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse.

– Det vil kunne bidra til at enda flere går fra deltid til heltid. For å sikre bærekraften i fremtidens velferdssamfunn er vi avhengige av å få flere i jobb, og at flere går fra deltid til heltid, skriver Anniken Hauglie.