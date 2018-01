KAOS: USAs president Donald Trump fikk mye oppmerksomhet da han ankom Davos torsdag. Foto: Markus Schreiber / TT / NTB Scanpix

Statoil-sjefen møter Trump i kveld

Publisert: 25.01.18 19:44

DAVOS (VG) USAs president Donald Trump holder middag for utvalgte i Davos i kveld. Statoil-sjef Eldar Sætre er en av dem.

Det var tilløp til kaos da USAs president ankom den sveitsiske alpebyen torsdag. Han tok en tur til kongressenteret og flørtet med de mange som var til stede i mingleområdet utenfor kongresshallen, hvor han i morgen ettermiddag skal tale.

Investert i USA

I kveld arrangerer han en middag hvor anslagsvis 20 utvalgte næringslivsledere deltar, hvor sjefen for den norske oljegiganten Statoil, Eldar Sætre, er blant de utvalgte.

Det har VG fått bekreftet. Sætre vil selv ikke si så mye, men da vi møtte ham i Davos torsdag kveld, bekreftet han at han skal i middag med Trump.

– Jeg setter stor pris på invitasjonen fra president Trump og ser frem til middagen, sier Sætre.

Han sier han er temmelig sikker på at det er en viktig årsak til at nettopp han er invitert: Statoil har investert masse i Trumps Amerika.

– Han har invitert europeiske næringslivsledere som har investerer i USA. Vi har betydelig virksomhet i USA, og selvsagt er det viktig for oss å ha en god relasjon til administrasjonen.

Han vil ikke si hvor middagen avholdes.

Han fremholder at Statoil har investert rundt 250 milliarder kroner i USA siden 2004 og at de investerer årlig i størrelseorden 20 milliarder kroner i landet.

– Vi har virksomhet både på land og til havs, og er på vei inn i fornybar energi, sier han.

Statoil har for tiden rundt 1000 ansatte i USA, og de oppgir at dere virksomhet skaper over 5.000 jobber «over there».

Da Trump tidligere i dag besøkte kongressalen hvor World Economic Forum avholdes denne uken, sa han lite, men skapte latter da han på spørsmål hva som vil være hans budskap i Davos, svarte «fred og velstand».

Great again

Det er forventet at hans tale vil rette fokus mot hva han har fått til for å gjøre Amerika great again.

Det er knyttet stor spenning til om han kommer til å angripe det frie markedet, som han mener i mange tilfeller rammer amerikanske selskaper. Han har derfor innført økte tollsatser, blant annet for å skjerme USA-selskaper fra kinesisk konkurranse knyttet til solcellepaneler.