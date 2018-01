FLERE VARSLER: Aarset opplyser om at partiet har fått flere nye varsler. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Fire nye varsler i Høyre

Publisert: 29.01.18 15:44

Det har kommet 25 varsler om seksuell trakassering i Høyre, opplyser generalsekretær John-Ragnar Aarset til VG.

– Det er stor variasjon i varslene. Alle disse handler om seksuell trakassering. Vi går ikke nærmere inn på å beskrive varslene, skriver Aarset i en e-post.

Høyre vil ikke gå ut med informasjon om hvem det har kommet varsler om og vil heller ikke kommentere dialogen med politiet.

VG meldte tidligere på dagen at politiet i løpet av uken sannsynligvis vil bestemme seg for om varslene om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise skal etterforskes.

– Vi tar sikte på å ta en avgjørelse om saken skal etterforskes i løpet av uken, opplyser politiinspektøren som jobber med saken i en tekstmelding til VG.

Det har kommet en rekke varsler til Høyre etter at Riise gikk av som leder 10. januar og sa at det ikke var kommet varsler mot ham. Det er nå elleve varsler mot Riise om seksuell trakassering. Advokat Finn Krokeide viser til at Riise er sykmeldt og kan ikke kommentere saken.

Tre av varslene er på nye folk i Høyre.

Arbeider med varslerne

– Nå jobber vi med for å konkludere alle varslene i samråd med varslerne. Det betyr at vi med utgangspunkt i den informasjonen vi kan ta med oss fra hver enkelt varsler, vil utfordre den det er rettet varsel mot, skriver Aarset.

Deretter får vedkommende komme med sitt svar og sin forståelse av situasjonen. Til slutt vil det komme en konklusjon og en reaksjon.

– Målet er at både varsleren og den det varsles om, skal akseptere løsningen.

Høyre har flere ganger beklaget sin håndtering av varslersakene i partiet etter at Riise gikk av. Det har blitt kjent at det gjennom årene har kommet flere varsler og bekymringsmeldinger uten at det fikk konsekvenser for Riise som leder.

– Saken vi har nå, og varslene vi har, viser at vi har sviktet. Vi har ikke klart å fange opp oppførsel som burde vært stoppet på et mye tidligere tidspunkt. Regler er ikke nok, det må være en kultur som følger opp reglene, sa statsminister og partileder Erna Solberg på en pressekonferanse tidligere i januar.