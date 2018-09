Willoch: – KrF vil ødelegge kolossalt for seg selv

2018-09-30

Jubilanten Kåre Willoch kom med stikk til Knut Arild Hareide og Donald Trump under sin 90-årsfeiring søndag.

Publisert: 30.09.18

Kåre Willoch har vært politisk engasjert i mer enn en mannsalder. 3. oktober fyller den tidligere Høyre-lederen og statsministeren 90 år. Men alderen har ikke lagt noen demper på Willochs politiske engasjement.

90-åringen kommenterer villig aktuell politikk da VG møter ham i Høyres hus søndag, der partiet hans har invitert til fest. At KrF-leder Knut Arild Hareide heller vil sitte i regjering med Arbeiderpartiet enn Høyre og Fremskrittspartiet faller ikke i god jord hos Willoch.

– Jeg synes det er skuffende. Jeg har hele min politiske tid, inntil ganske nylig, oppfattet Kristelig folkeparti som et parti som både verdimessig, og veldig ofte praktisk, står veldig nær de borgerlige partier, egentlig er et borgerlig parti, sier Høyre-nestoren.

– Ødelegger for seg selv

Fra 1983 til 1986 var Willoch statsminister i en koalisjonsregjering sammen med KrF og Senterpartiet. At KrF nå søker samarbeid mot venstre, tror han partiet vil merke ved neste valg.

– Jeg tror at veldig mange av deres egne velgere også vil være skuffet. Jeg kan legge til som en slags tanke om fremtiden: Jeg tror også at Kristelig Folkeparti vil ødelegge kolossalt mye for seg selv, og undergraver sin egen oppslutning, hvis de nå bryter med den borgerlige tradisjonen og vil samarbeide med Arbeiderpartiet, sier Høyre-nestoren.

– Hvordan har politikken i Norge endret seg i løpet av din tid som politiker og etterpå?

– Jeg synes vel kanskje at politikken har utviklet seg delvis i en positiv retning. De overdrevne statsinngrep, statsstyring, også videre, sosialismen som rådet da jeg kom inn i politikken er for det meste oppgitt, og det er veldig mye bredere enighet om mange forhold.

Refser Trump

Den internasjonale politiske utviklingen er han mer bekymret for.

– Den veldig verdifulle vestlige enigheten begynner å rakne. Motsetningene internasjonalt begynner å bli mer alvorlig, og det er ganske skuffende. Jeg håper inderlig at oppegående vestlige politikere klarer å gjenopprette enigheten, og utvikle et mye bedre forhold til andre deler av verden.

– Hva mener du man bør gjøre for å motvirke disse kreftene?

– Det er ikke noe bedre råd å gi enn saklig argumentasjon, forsøke å påvise hvor galt det går når man skjeller ut andre folk og andre nasjoner. Jeg kan legge til: Vær så snill og lær av den historiske erfaring! For den typen nasjonal egoisme, som særlig Trump nå står for, har jo historisk sett bidratt til katastrofer. Så vi må bli kvitt denne nasjonale egoismen før det går like galt igjen.

Ikke som folk flest

I Høyre hus sto venner og partifeller i kø for å hylle jubilanten. Tidligere politiske motstandere som Gro Harlem Brundtland, Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg sendte inn videohilsener.

De fleste i salen var nok enige med Hallvard Notaker, som har skrevet bok om Høyres historie, da han vendte om på partiets gamle slagord «For folk flest».

– Willoch er ikke som folk flest. Han er flinkere enn folk flest, sa historikeren fra talerstolen.