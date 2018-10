Rødt nivå på Veslemannen: Ras registrert

RAUMA (VG) To mindre steinsprang og to større ras er registrert fra fjellpartiet Veslemannen i Rauma, bare timer etter at farenivået ble hevet til rødt.

For femte gang i år er farenivået på det ustabile fjellpartiet Veslemannen i Rauma kommune i Møre og Romsdal hevet til rødt.

Knappe fire timer etter at beboerne ble evakuert fra de fire husholdningene under fjellet, er det registrert et større ras. Ved 21-tiden buldret det i fjellet i 9–10 sekunder, bare 10 minutter senere kom nok et stort ras, som varte i rundt 20 sekunder.

Sivilforsvaret har etablert seg i en container ved foten av fjellet og lytter etter lyder fra fjellpartiet. I tillegg har de sperret av veien som går inn til de fire evakuerte boligene med en bil.

Da farenivået var på rødt i midten av september, raste flere tusen kubikkmeter stein ut i flere steinsprang .

Kraftig regn

I likhet med store deler av Vestlandet , regner det kraftig i Rauma tirsdag kveld. Det er ventet å fortsette utover kvelden.

– Det er nå blitt mildere og det er begynt å regne. Samtidig har hastigheten i øvre delen av fjellpartiet økt til om lag 20 cm/d, og til 1-3 cm/døgn i nedre frontparti. Enkelte mindre partier i midtre delen viser også økte bevegelser, sier vakthavende geolog i NVE, Ingrid Skrede.

– Det er stort sett meldt positive temperaturer i dagene fremover, og til sammen vil dette kunne føre til et stort tilsig av vann i fjellet, som kan føre til ytterligere øking av bevegelsene, heter det videre i NVEs vurdering .

Flere av Meteorologisk institutts målestasjoner i Møre og Romsdal har registrert mellom 20 og 30 millimeter nedbør det siste døgnet.

Det er meldt opphold i området onsdag og torsdag, før det er ventet mer nedbør i helgen.

Femte evakuering

Det er femte gang i år og tiende gang til sammen at beboerne under fjellet har vært nødt til å evakuere sine hjem.

Både i august, september og nå i oktober har farenivået vært på rødt.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.