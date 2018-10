NVE hever farenivået på Veslemannen

Nedbør, mildvær og økte bevegelser på Veslemannen fører til at NVE hever farenivået for fjellpartiet i Rauma kommune i Møre og Romsdal fra gult til oransje.

09.10.18

Tirsdag ettermiddag og kveld er det meldt en god del regn og sludd i området.

«Det er stort sett meldt plussgrader i dagene fremover, og til sammen vil dette kunne føre til et stort innsig av vann i fjellet, som igjen kan føre til økte bevegelser. På denne bakgrunnen hever NVE farenivået for Veslemannen fra gult til oransje», heter det i en pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene.