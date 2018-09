FÅR KRITIKK: Helsedepartementet og Åse Michaelsen får refs fra forsker og Sp-politiker for å ikke ha tatt grep i sigarettbransjen tidligere. Foto: Frode Hansen

Folkehelseministeren vil vurdere forbud mot hull i sigaretter

Kjersti Toppe (Sp) raser mot folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) etter VGs sigarettavsløring, og ber om forbud mot hullene i sigarettfiltrene. Ministeren svarer at hun nå vil vurdere det.

– Jeg kan ikke forstå at dette har kunnet pågå i så mange år, uten at noen har reagert, sier Kjersti Toppe (Sp).

Hun viser til sigarettavsløringen VG kunne presentere lørdag:

VG kunne avdekke hvordan mikroskopiske hull i sigarettfilteret kan gjøre norske sigaretter farligere enn det som står på pakken. Det kom også frem at norske myndigheter ikke tester giftstoffer i sigaretter, eller har skrevet rapporter om hva sigarettene inneholder – slik de plikter å gjøre.

Toppe reagerer på at myndighetene har fått varsler om hullene i mange år – uten å gjøre noe.

– Stortinget har vært intetanende om at tilsynet med tobakksindustrien i Norge i realiteten var ikke-eksisterende, på tross av at lov og forskrift tilsa noe helt annet, sier Toppe.

Les spesialen her: De usynlige hullene

Reagerer på testmetoden

Giftstoffer i norske sigaretter måles i dag av industrien selv. Sigarettene blir testet i en røykemaskin, og da benyttes den såkalte I SO-metoden .

Med denne testmetoden blir ikke de små hullene i filteret blokkert. Dette til tross for at studier viser at røykere dekker til hullene med fingre eller lepper når de røyker. VG kunne lørdag presentere at dersom sigarettene testes med hullene dekket til, får røykeren i seg mye mer giftstoffer enn det som er lovlig.

Toppe kaller måten sigaretter testes på i dag for et «juksesystem».

– Nå er situasjonen at det er sigaretter til salgs i norske butikker, som i praksis inneholder mange ganger nivået av helseskadelige stoffer enn det som forbrukerne blir opplyst om. Dette mener jeg er lovstridig, sier hun.

Toppe fortsetter:

– Vi kan aldri akseptere et slikt juksesystem, og røyk må selvsagt være merket med reelt innhold og helserisiko.

Tobakksbransjen avviser alle anklagene og mener at de handler etter loven.

– Må reagere kjapt og straks

Denne uken sendte Toppe et brev til folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), der hun stiller flere spørsmål. Hun skriver blant annet:

«Hvordan kunne det skje at norske sigaretter inneholder mye mer giftstoffer enn det som blir oppgitt, og at dette ikke ble oppdaget av helsemyndighetene?».

– Folkehelseministeren må reagere kjapt og straks, og ikke bare være rystet. Hun må snarest sørge for at sigarettpakninger får korrekte opplysninger om giftstoffinnhold. Om det betyr egne testmaskiner eller å kjøpe tjenesten av andre, får hun vurdere. Jeg mener at slike filtre må forbys, sier Toppe.

Konfrontert med Toppes uttalelser svarer folkehelseminister Åse Michaelsen dette:

– Jeg vil vurdere om et forbud mot ventilasjonshull kan være hensiktsmessig, og hvordan vi kan jobbe videre med dette. Dette vil jeg ta opp både med Helsedirektoratet og de andre nordiske landene, sier ministeren.

Forskere varslet myndighetene

En av Norges fremste tobakksforskere, Karl Erik Lund, sier at Helse- og omsorgsdepartementet allerede for 18 år siden mottok detaljert informasjon om ventilasjonshullene i filteret.

– Så har de unnlatt å foreta seg noe, før Åse Michaelsen nå plutselig sier at hun er sjokkert og vil gå videre med saken. Myndighetenes unnlatelsessynd skyldes altså ikke mangel på informasjon fra forskerhold, sier Lund.

Vurderer et forbud

Åse Michaelsen sier til VG at hun tar denne saken på største alvor.

– De som røyker, skal få riktig informasjon. Derfor har det vært viktig for meg å ta grep, for dagens målestandard er ikke god nok. Da jeg ble kjent med dette før sommeren, tok jeg med en gang initiativ til å gjøre noe med saken, sier folkehelseministeren.

Michaelsen forklarer at dette skal diskuteres på et nordisk tobakksmøte denne uken. Hun har også bedt om et snarlig møte med Helsedirektoratet for å følge opp deres tilsynsarbeid på området.

Michaelsen sier at hun ikke svare for tidligere regjeringers prioriteringer.

– Jeg vil konsentrere meg om hva vi kan gjøre fremover. Dette er både teknisk og juridisk komplisert, og vi må sikre at vi gjør grundige vurderinger av eventuelt nye tiltak. Norge er bundet av EUs regelverk for hvilke målemetoder som skal brukes. Men jeg vil ta initiativ overfor EU med sikte på endring av regelverket, fortrinnsvis i samarbeid med øvrige nordiske land, sier folkehelseministeren.

Hun forklarer at Helsedirektoratet allerede er i gang med å etablere et nytt system for kontrollmålinger av utslipp.

Michaelsen vil også be Folkehelseinstituttet om en vurdering av hensiktsmessigheten av å forby ventilasjonshull.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som ikke ønsker å kommentere saken.