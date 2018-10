FORNÆRMET: Førstkommende mandag starter straffesaken mot en svensk forsker i 50-årene i Oslo tingrett. Hun er tiltalt for blant annet å ha krenket og plaget Asgeir Knudsen (60) fra Nesodden i Akershus gjennom mange år.

Politiet: Asgeir (60) plaget og krenket av svensk kvinne i årevis

NESODDEN (VG) I 2010 deltok Asgeir Knudsen (60) på en konferanse i regi av Norges forskningsråd. Der traff han en kvinnelig forsker fra Sverige – som for andre gang på åtte år er tiltalt for å ha gjort livet hans til et mareritt.

Publisert: 05.10.18 16:36 Oppdatert: 05.10.18 17:14

– Jeg har følt meg overvåket, forfulgt og trakassert. Det har rammet familien, venner og lokalsamfunnet som jeg er en del av, sier Asgeir Knudsen til VG.

I tiden etter den aktuelle konferansen i 2010 innledet Knudsen en seksuell relasjon til den svenske forskeren i 50-årene, uvitende om at hun nylig var dømt for langvarig trakassering av tre personer i hjemlandet.

– Jeg fikk personlige brev fra henne etter konferansen. Hun ba om hjelp, og jeg tok henne inn i varmen, sier han.

De to utvekslet en rekke tekstmeldinger og e-poster med flørtende og seksualisert innhold. I tillegg snakket de sammen på telefon. Alt virket normalt, ifølge Knudsen.

Den første anmeldelsen

I løpet av våren og sommeren 2011 skal forholdet mellom nordmannen og svensken ha kjølnet. Han ville avslutte, mens hun ville fortsette, ifølge Knudsen.

– Det var da marerittet begynte. Hun sendte grove meldinger til min nærmeste familie og begynte å presse meg, men jeg ante ingenting om omfanget av trakassering som ventet, sier 60-åringen.

Døgnet rundt skal meldinger ha tikket inn på telefon og e-post, samt talemeldinger på mobiltelefonen. Innholdet var ikke spesielt hyggelig, forteller Knudsen.

Om sommeren 2012, to år etter konferansen, anmeldte han den svenske forskeren for første gang, med støtte fra sin nye kjæreste, som også skulle få føle på forskerens vrede, ifølge politiet.

– Det har blitt mange anmeldelser siden.

– «Drittpakker»

Asgeir Knudsen er et kjent ansikt i lokalmiljøet på Nesodden. Han har i en årrekke vært aktiv i idrettslag, ulike foreninger og i politikken, også i Hurum kommune.

– Jeg var trener for et jentelag da det kom et anonymt brev til ledelsen i klubben om at jeg forgrep meg mot spillere i garderoben. Brevet var signert «Hilsen bekymret mor». Jeg hadde heldigvis orientert ledelsen om kvinnen og trakasseringen, men jeg forsto da at jeg måtte være åpen om det med alle. Det gjaldt å være i forkant, sier Knudsen.

60-åringen ramser opp en rekke andre eksempler på det han omtaler som « utspekulerte drittpakker ». Knudsen forteller også at han orienterte både rådmannen og ordføreren i Hurum, før de mottok et 20–30 sider langt brev fra den svenske kvinnen.

– Da måtte jeg forklare meg og forsvare meg, sier han.

– Jeg har vært i beredskap

I september 2012 satt den svenske forskeren plutselig på en stol utenfor huset hans da han kom hjem, ifølge Knudsen.

– Jeg løp tilbake i bilen og fikk til slutt låst dørene. Da la hun seg over panseret og holdt seg fast i vindusviskerne. Jeg begynte å kjøre og fikk til slutt kastet henne av og ut i en grøft, før jeg dro av gårde og ringte politiet. Da de kom for å pågripe henne, så var hun sporløst borte, sier han.

Politiet skal da ha bedt ham om å varsle dem om hun dukket opp på nytt.

– Jeg har bakgrunn fra Forsvaret og utenlandstjeneste, og vet hva det vil si å være i beredskap. I disse årene har jeg vært i kontinuerlig beredskap, sier han.

Knudsen forteller at den svenske kvinnen ønsket å ha barn med ham.

– Det har gjort meg ekstra utrygg og ført til at vi har vært ekstra på vakt. Hvem vet hva hun kan finne på med mine nærmeste.

I et innlegg på bloggen sin har den svenske forskeren avvist at hun ønsket barn med ham.

Flere fornærmede

Knudsens nye kjæreste fra 2012 er fortsatt hans samboer.

– Det tok ikke lang tid før jeg også ble lagt for hat. Jeg fikk meldinger og telefoner. Det har vært vanskelig å vite hvor og hvordan hun har villet ramme oss, sier samboeren til VG.

Hun ønsker ikke å stå frem med navn og bilde av hensyn til sin arbeidssituasjon.

VG har fått høre lydopptak av telefonsamtaler fra den svenske forskeren, hvor hun hyler og skriker uavbrutt. Anklagene er de samme som i tekstmeldinger og e-poster.

En venninne av samboeren, Yvonne Schilling fra Nesodden, ytret seg om stalking på Twitter i denne perioden i 2012, noe som gjorde at også hun fikk føle forskerens hat, ifølge trioen.

– Jeg har en skamfølelse og skyldfølelse for at så mange rundt meg har blitt rammet, sier Knudsen.

Hengt ut på blogg

Den svenske forskeren er aktiv i sosiale medier, hovedsakelig på en egen blogg. Der har hun skrevet utallige innlegg om Knudsen, samboeren og venninnen – i negative ordelag.

Bloggen er fortsatt aktiv og den svenske kvinnen skrev sitt siste innlegg forrige søndag.

Dømt i Norge i 2015

I januar 2015 ble forskeren dømt for produksjon og distribusjon av som seksualiserer barn. Ifølge dommen, manipulerte hun et bilde av et familiemedlem av Yvonne Schilling, slik at barnet på bildet ble seksualisert, før hun distribuerte det på Internett.

– Jeg var en aktiv lokalpolitiker, men orket ikke mer på grunn av henne. Jeg visste aldri hva folk rundt meg tenkte om meg. Drittpakkene har blitt sendt til alle sine arbeidsgivere, og for min del: partifeller, administrasjon og medlemmer i kommunestyret, sier Schilling.

Den svenske forskeren ble også dømt for en rekke brudd for besøksforbud mot Asgeir Knudsen, samboeren og Yvonne Schilling.

« Tiltaltes kontakt med de fornærmede har vært meget omfattende, til tross for at hun er ilagt besøksforbud. Innholdet i meldingene, telefonoppringningene og e-postene er av de fornærmede oppfattet som skremmende, truende og sjikanerende. », står det i dommen fra Follo tingrett.

Dom: Utrygt for fornærmede

Retten mente det var straffskjerpende at kontakten hadde pågått over flere år, til tross for forbud.

« (...) og at tiltalte har involvert de fornærmedes arbeidsgivere, familie og venner, og kontakten tidvis var til alle døgnets tider. (...) De hyppige overtredelsene må ha gitt de fornærmede en sterk utrygghet. », står det i dommen.

Forskeren ble dømt til 120 dagers fengsel og kontaktforbud i fem år. I tillegg fikk hun inndratt datamaskinen og telefonen sin.

Ny tiltale

Under én måned etter dommen var den svenske forskeren i gang med å trakassere de tre vennene på nytt, ifølge en ny tiltale mot kvinnen.

Forskeren er tiltalt for 17 tilfeller av « skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred ». Modusen er identisk og involverer arbeidsgivere, foreninger og familie til de fornærmede.

Hun er også tiltalt for 11 brudd på det fem år lange kontaktforbudet som Follo tingrett ila henne.

– Det fortsatte umiddelbart med uforminsket styrke. Jeg har byttet telefonnummer, men det tok ikke mange dager før hun hadde funnet det nye nummeret. Hva skal man gjøre med denne type mennesker? spør Knudsen.

– Hva er motivasjonen og målet hennes?

– Hun er besatt av meg og har lagt oss for hat. Det er som å slåss mot en vindmølle som aldri gir seg, svarer han.

– Det har vært så massivt, og jeg sitter igjen med både skamfølelse og skyldfølelse. Det er ingen kjære mor. Livet er ikke bare lett. Det er helt vilt at et menneske kan gjøre så mye skade. Hun har engasjert hele livet sitt i meg.

Pågrepet i Sverige

Trioen som er fornærmet i straffesaken forstår ikke hvorfor den tiltalte svenske kvinnen ikke er tiltalt etter stalker-paragrafen som trådte i kraft i juli 2016.

– Da lurer jeg på hva stalking er, for det er dette vi definerer som stalking. Det har blitt en naturlig del av livet vårt, like naturlig som å lage frokost, sier Schilling.

– Det er ikke greit å skade andre fordi man føler seg forsmådd, sier samboeren.

Førstkommende mandag starter straffesaken mot den tiltalte forskeren fra Sverige i Oslo tingrett.

Hun ble pågrepet i Sverige mandag denne uken og utlevert til Norge fredag, hvor hun ble varetektsfengslet frem til rettsforhandlingene.

– Det er på grunn av faren for gjentakels, sier politiadvokat Karl Kristian Nordheim i Oslo pollitidistrikt til VG.

Påtalemyndigheten har tatt ut to tilleggstiltaler mot kvinnen, som gjelder samme forhold som i hovedtiltalen. De siste forholdene skjedde mandag denne uken, rett før pågripelsen, ifølge politiet.

– Det er en spesiell sak både hva gjelder tid og omfang, sier Nordheim

Politiadvokaten forteller at brudd på kontaktforbud er noe politiet slår hard ned på, men han erkjenner at det ikke er tilfellet i denne saken.

Den tiltalte kvinnens forsvarer, advokat Harald Jahren, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Det er derfor uklart om hvordan hun stille seg til skyldspørsmålet.