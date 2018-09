FORKLARER SEG: Gjermund Cappelen inntok vitneboksen for første gang i Borgarting lagmannsrett onsdag morgen. Foto: Tore Kristiansen

Cappelen: – Ingen har truet meg til å tyste på Jensen

INNENRIKS 2018-09-05T08:26:27Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Gjermund Cappelen står fast på at Eirik Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj han hjalp til med å importere.

Publisert: 05.09.18 10:26 Oppdatert: 05.09.18 10:54

Cappelen hevder dessuten at tiltalen mot ham og Eirik Jensen er en «nøktern fremstilling» av de mengdene med hasj han mener å ha importert til Norge gjennom en årrekke.

Spesielt på 2000-tallet, da kvaliteten på stoffet ifølge Cappelen bedret seg, var virksomheten stor.

– Bøndene som produserte hasj ble flinkere til å produsere bedre, potent hasj. Jeg solgte 300–500 kilo i året på 90-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg solgte betydelig mer enn det som fremgår av tiltalen, sier Cappelen i retten.

Han mener dette nå ikke fremstår som noe spennende liv for ham og sier at det ikke er noe å skryte av, men en trist historie.

– Min ambisjon var å selge mest mulig hasj – det var det livet mitt handlet om. Det har jeg fortsatt med helt til jeg ble pågrepet. Dessverre, sier Cappelen.

– Slik møtte jeg Jensen

Som tidligere holder Cappelen også fast på at han fikk hjelp til hasjimporten av politimannen Eirik Jensen.

– Eirik Jensen fikk 500 kroner per kilo som jeg solgte, sier Cappelen i lagmannsretten.

Det har han også sagt i politiavhør og i tingretten.

Cappelen forteller i lagmannsretten at han møtte Jensen for første gang i 1993 etter at han ble pågrepet på Oslo Plaza.

– Det virket for meg som om Eirik ville hjelpe meg. Han fulgte meg opp da jeg ble løslatt, men var samtidig interessert i hvem jeg hadde rundt meg – om jeg kunne gi noen informasjon. Vi begynte å samarbeide politimessig, sier Cappelen.

Han forklarer at han skjønte at Jensen forsto at Cappelen satt på en del penger, og at Jensen sa at han selv hadde dårlig råd.

– Jeg så mitt snitt av å snakke med han om dette. Det var sånn det løste seg etter hvert, sier Cappelen.

Cappelen oppsummerer forholdet mellom de to slik:

– Jeg gjorde kriminalitet, Eirik løste straffesaker. Han så jeg hadde dyr klokke og fin bil, men spurte ikke.

Hasjsmugleren beskriver Jensens bidrag til virksomheten slik:

– Han har passet på meg, sånn at det ikke blir planlagt noen aksjoner eller spaning mot meg eller noen av de andre viktigste i virksomheten, sier Cappelen.

– Men den viktigste oppgaven til Eirik har vært å passe på at det ikke blir beslaglagt transporter som kommer fra utlandet. At han har kunnet melde fra til meg når det har vært beslag.

– Ikke jeg som ble truet

Cappelen kom også inn på et bilde som ble tatt av et møte mellom ham og Jensen på Ekebergsletta i september 2013. Han forklarer at han i ettertid ble oppringt av en bekjent som lurte på hvorfor han var observert sammen med Eirik Jensen.

– Jeg blånektet. Slik jeg pleier å gjøre når jeg blir konfrontert med noe: Jeg nekter.

Cappelen sier at han ikke fortalte Jensen om konfrontasjonen, og at det ikke stemmer at han ble truet etter denne hendelsen, slik Jensen har forklart.

– De som var til stede på møtet står i bevisoppgaven og skal sikkert forklare seg her. Det har ingenting med noe gjenggreier å gjøre, sier Cappelen og legger til:

– Ingen har truet med til å ringe på døren til politiet i Asker og Bærum og si: «Hei, hei, jeg skal tyste på Eirik Jensen».

Cappelen mener også at Jensen tar feil når han sier at Cappelen mottok vedvarende trusler fra 2011 til 2017.

– Dette dreier seg ikke om meg. Det var en venn av meg, ikke jeg, som hadde disse problemene. Han skal vitne her, så det kommer til å bli dokumentert.