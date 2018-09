SAVNET: Arjen Kamphuis (47) ble sist sett da han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august. Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla

Nye spor i søket etter savnet WikiLeaks-medarbeider

INNENRIKS 2018-09-06T13:55:46Z

Politiet i Nordland frigir nye opplysninger i saken om WikiLeaks-medarbeideren Arjen Kamphuis.

Publisert: 06.09.18 15:55 Oppdatert: 06.09.18 16:23

I en pressemelding torsdag opplyser politiet om at Kamphuis telefon slo ut i Stavanger-området ti dager etter det politiet regner som siste sikre observasjon av nederlenderen.

Kamphuis, som jobber med cybersikkerhet, og skal være anerkjent i det nederlandske hackermiljøet, skal ha tilbrakt to uker i Norge, før han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august.

Siden har ingen sett ham. De første meldingene gikk ut på at savnede hadde reist til Svalbard, men etter nærmere undersøkelser ble det klart at han ikke hadde vært der.

Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf, var han ventet hjem 22. august.

Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.

Telefonen hans slo ut i Stavanger-området den 30. august, altså ti dager etter at mannen sist ble observert.

Ifølge ned nederlanske avisen Algemeen Dagblad , som siterer nederlandsk politi, ble aktivitet fra Kamphuis telefon registrert i 20 minutter ved tettstedet Vikeså i Bjerkreim kommune sør i Rogaland.

Om det er den savnede som har brukt telefonen er ikke kjent, men det er nå ett av flere spor som politiet nå jobber med, opplyser politiadvokat i Nordland politidistrikt, Trond Lakselvhaug, i pressemeldingen.

Skal ha blitt observert i Danmark

I tillegg har politiet i Nordland de siste dagene fått inn flere tips og observasjoner. De skal blant annet sjekke et spor om et tips om at savnede skal ha blitt observert i Danmark.

– Alle tips til politiet blir sjekket ut og systematisert inn i etterforskningen. Vi holder alle muligheter åpne, men har fremdeles ikke noen grunn til å tro at det skal ha tilstøtt savnede noe kriminelt, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug, som leder etterforskningen.

Ifølge Algemeen Dagblad ble Kamphuis telefon plutselig skrudd på den 30. august. Simkortet i telefonen skal da ha blitt byttet ut med et tysk simkort, og norsk politi etterspør nå opplysninger om historikken tilknyttet dette nummeret, skriver avisen, som siterer nederlandsk politi.

Ber om hjelp fra publikum

Politiet i Nordland ber nå alle som har informasjon om savnede, om å ta kontakt med dem. Da Kamphuis sist ble observert ved hotellet i Bodø 20. august var han ikledd kakifargede turklær.

Opplysninger fra savnedes venner er at Kamphuis normalt bruker svarte eller kamuflasjefargede klær.

Kamphuis er 1,78 meter høy, har langt, blondt hår og briller.

Tirsdag denne uken ba politiet i Nordland Kripos om bistand i etterforskningen av saken.

Det var Kripos som 29. august mottok en henvendelse fra nederlandsk politi om den savnede mannen. Saken ble deretter overført til lokalt politi som nå altså har bedt om bistand.