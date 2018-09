KUTTER STØTTE: Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) bekrefter at Norge har kuttet årets støtte til UNESCO fra 80 til 60 millioner kroner. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Norge kutter støtte til UNESCO etter strid om toppjobb

INNENRIKS 2018-09-24T20:33:18Z

En ordkrig har brutt ut mellom Norge og UNESCO etter at en toppjobb i FN-organisasjonen glapp for den norske kandidaten.

Den norske kandidaten Gry Ulverud ble overraskende vraket i kampen om en FN-toppjobb i Paris. I stedet valgte UNESCOs franske generalsekretær Audrey Azoulay å utnevne italienske Stefania Giannini til assisterende generaldirektør for utdanning.

UD markerte sin misnøye ved å kutte støtte til FN-organisasjonen med 20 millioner kroner, skriver Aftenposten .

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) bekrefter at Norge har kuttet årets støtte til UNESCO fra 80 til 60 millioner kroner.

– Internasjonale organisasjoner kan ikke ta Norges støtte for gitt. Vår støtte må være basert på at vi er fornøyde med organisasjonene på alle måter, at de leverer i henhold til de målene de har satt seg, at de er effektive og at de har gode og åpne rutiner og prosesser. Når vi opplever at de ikke har det, må det være legitimt for Norge å reagere, sier han.

Han viser også til at det ikke bare var Norge som protesterte, men at de nordiske landene kom med en samlet kritikk.

– Vår reaksjon handler ikke om at den nordiske kandidaten ikke ble valgt, men om at vi opplevde selve prosessen som lukket og uryddig. Derfor var det grunn til å reagere, legger Astrup til.

Gry Ulverud selv vil ikke kommentere striden overfor Aftenposten.