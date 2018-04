DEN FJERDE: Tor Mikkel Wara er den fjerde Frp-statsråden på fire år som inntar disse kontorene i Justisdepartementet. Foto: Line Møller

Ny justisminister bekymret for Oslo: – Alle de andre har mistet kontrollen

Publisert: 16.04.18 17:57

Mer politi på nett og nye etterretningsmetoder er det Norges nye justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) foreslår for å få bukt med gjengkriminaliteten i hovedstaden.

Politiet i Oslo har slått alarm om en økning i ungdomskriminalitet i Oslo, bydeler med store utfordringer og gjenger som passer på «sine områder» . En gruppe foreldre på Stovner sier fredag til VG at de har fått nok – etter snøballkasting mot politiet og skyting i gaten .

Da Sylvi Listhaug ble justisminister i januar, sa hun at overgrep mot barn var en av de store problemene hun ville kjempe mot fremover. På samme spørsmål svarer Tor Mikkel Wara at han er bekymret for utviklingen med gjenger i Oslo.

– Når jeg spør hvilke andre byer som har lykkes med dette, er svaret ingen. Sverige får det ikke til, London får det ikke til. Det betyr at vi har en formidabel oppgave: Vi må lykkes med noe som ingen andre lykkes med, sier Wara til VG.

– Vi har kontroll, Oslo er en tryggere by enn andre byer av denne størrelsen. Men klokken tikker. Andre storbyer har vært på det stadiet der Oslo er, og alle de andre har mistet kontrollen eller mislykkes, vil jeg si, sier justisministeren.

Hva vil han gjøre med det?

Nå i år kunne politiet for første gang siden 2012 si at den registrerte kriminaliteten blant barn og unge hadde økt sammenlignet med året før. Senest i mars gikk en Romsås-rektor ut i Aftenposten og advarte om en gjeng som rekrutterer og truer elever på ungdomsskolen til å selge hasj .

Wara sier dette er et av de første problemene han vil ta tak i som justisminister.

– Som følge av blant annet innvandringen har det utviklet seg noen ungdomsmiljøer som vi må følge med på. Vi har alltid hatt gjenger i Oslo, men ikke på noen år, sier Wara.

– Hva skal du da gjøre med det? Mer penger? Nye lover? Nye rutiner?

– Ja. Mer penger til politiet har vi fått, både i distriktene og i Oslo. Men vi må se på om metodebruken er god nok på etterretning, sier Wara.

– Hvordan da?

– Politiet har fått noen nye lovhjemler som de enda ikke har tatt i bruk, som går spesielt på dataovervåkning og dataavlesning. Disse ungdomsgjengene kommuniserer via internett og Facebook. Derfor kan de flytte seg fort gjennom byen. Det blir kanskje like vanlig med politipatruljer på nett som i gaten for å prøve å møte dette her, sier Wara.

Han vil ikke love politiet noe mer penger for å få bukt med den voksende ungdomskriminaliteten – men mener det er nødvendig å få flere politifolk på nett.

Distriktsopprør og politireform

Tor Mikkel Wara er den fjerde Frp-statsråden som inntar justisdepartementet på bare fire år. Utfordringene står i kø. Snart kommer den syvende årsmarkeringen av 22. juli uten at Norge har et beredskapssenter, og politireformen har kastet bensin på bålet i distriktsopprøret.

Wara fastholder – som sin forgjenger Sylvi Listhaug – at kriminaliteten har flyttet seg over i det digitale. Og bruker det for å forsvare nedleggelsen av over 100 lensmannskontorer landet rundt. Også i sitt hjemfylke, Finnmark.

– Når du snakker om at politiet har endret seg, mer kriminalitet skjer på nett, hvor mye forståelse tror du at du møter for det synet i Finnmark?

– Vi som politikere har kanskje ikke gjort en god nok jobb med å fortelle om problemene som eksisterer. Da blir det slik at løsningene vi kommer med blir oppfattet som et problem, med tanke på reformene som er satt i gang, svarer Wara.

– Jeg forstår de finnmarkingene som sier at alt var bedre før. Ja, det var bedre før, men de kriminelle er ikke som før. Vi må tegne et tydeligere bilde av hvordan den nye kriminaliteten er i Finnmark.

– Både på opprør på politireformen og fylkessammenslåing: Er det ikke ofte et argument fra politikerne at det ikke er noe feil med politikken deres, det er bare folk som ikke har forstått hvorfor dere har rett?

– Det er mye feil med politikken, men ofte er det fordi den ikke er endret raskt nok i tråd med samfunnsutviklingen. Jeg tenker som så at det ofte er feil med politikken, og noen ganger treffer man ikke. Men et hovedproblem for politikken, som vi nå ser på kriminalitet, er at du kan endre deg for sent, svarer Norges nye justisminister.