VENTER PÅ BEHANDLING: 13 år gamle Torleif har ennå ikke fått innkallelse til første behandling med den dyre medisinen Spinraza. Mor Anne Grethe Sorteberglien reagerer på at de – og flere andre SMA-barn ikke har fått innkalling. Foto: PRIVAT

Foreldre fortviler: Flere barn venter fortsatt på millionmedisinen Spinraza

Publisert: 26.04.18 09:11

Etter en hard priskrig ble legemiddelet Spinraza godkjent for barn med spinal muskelatrofi (SMA) under 18 år i februar. Likevel sier flere foreldre at barna deres fortsatt venter på innkalling til sin første behandling.

– For mange av barna haster det å komme i gang med behandling fordi viktige funksjoner forsvinner og blir svakere for hver dag som går, sier Anne Grethe Sorteberglien til VG.

Hun er moren til 13 år gamle Torleif, som har SMA Type 2–1. Han sitter i el-rullestol, bruker respirator hver natt og er avhengig av hjelp til alle dagligdagse gjøremål, ifølge moren.

Det var i februar i år at Beslutningsforum for nye metoder vedtok å innføre Spinraza (nusinersen) til bruk for norske pasienter inntil 18 år , etter flere måneder med intense prisforhandlinger mellom norske myndigheter og legemiddelprodusenten Biogen.

Psykisk belastning

Legemiddelet er blitt omtalt som et av verdens dyreste legemidler.

Selv om Sorteberglien sier hun sendte henvisning fra habiliteringstjenesten til Oslo universitetssykehus allerede 16. februar, bare fire dager etter at det ble vedtatt å godkjenne medisinen for bruk i Norge, hadde de i forrige uke fortsatt ikke fått innkalling:

– Vi har fortsatt ikke fått noe svar, eller tidsperspektiv for når behandlingen kan komme i gang, sier Sorteberglien.

Hun reagerer på at mange ikke har fått svar, og sier det er en psykisk belastning for både foreldre og barn å vente:

– Når jeg snakker med Torleif om dette sier han: « Jeg gidder ikke tenke på det mer, for det virker som om jeg aldri kommer til å få den». Samtidig er han livredd for å ikke lenger klare å spise selv, sier Sorteberglien.

Fakta Kriterier for behandling med Spinraza Det er opprettet kriterier for oppstart av behandling med nusinersen (Spinraza), og Beslutningsforum har vedtatt at hvert tilfelle skal vurderes særskilt. Effekt av behandlingen skal vurderes etter et år. * Kriterier for pasienter med SMA type 1: Pasienten skal ikke ha vist klare og vedvarende symptomer på SMA fra fødsel, skal uten assistert ventilasjon (gjelder også CPAP) eller ekstra oksygen ha en SaO2 > 95 prosent, pasienten skal ha minst 2 kopier av SMN 2-genet. * Kriterier for pasienter med SMA type 2: Pasienten er ikke avhengig av assistert ventilasjon eller oksygen for SaO2 > 95 prosent, har minst 2 kopier av SMN 2-genet. * Kriterier for pasienter med SMA-type 3: Barn med SMA type 3 og dokumentert symptomdebut før 3 års alder kan i visse tilfeller være aktuelle for behandling etter samme kriterier og samme vurdering som for barn med SMA type 2. Kilde: Beslutningsforum for nye metoder

Fikk innkalling forrige uke

Kjetil Salomonsen 16 år gamle datter Serenne Vikebø har SMA, og sitter i rullestol. Han reagerer på at datteren har måtte vente så lenge etter at medisinen ble godkjent i Norge:

– Først i dag ringte de oss og sa at hun skulle få komme inn førstkommende mandag eller tirsdag, sa han til VG torsdag forrige uke.

Han forteller at datteren har blitt betydelig svakere i løpet av de siste seks månedene.

– At alle skal få første dose i Oslo mener jeg er en feil prioritering. Jeg kan ikke forstå hvorfor dette ikke kan gjøres ved flere sykehus. Ventetiden har slitt på oss alle, og Serenne har vært veldig lei seg. Nå er det en lettelse å være innkalt, men vi stoler ikke på at hun får det før vi virkelig har vært der, sier Salomonsen.

– Frustrerende

Heller ikke 11 år gamle Pablo Ruiz har fått innkallelse til første behandling. Mor Therese Rogstad raser over mangelen på informasjon:

– Dette er veldig frustrerende. Da medisinen endelig ble godkjent 12. februar, kjente vi en enorm gledesfølelse, men det gikk fort over i forvirring, sinne og frustrasjon. Vi opplever at vi ikke får tilstrekkelig informasjon, og mener dette er håndtert dårlig, sier Rogstad.

Hun forteller at 11 åringen stadig mister funksjoner og blir svakere.

– Før hadde han bevegelighet i to fingre, men nå har han ikke det lenger. Vi ser at han mister styrke hele tiden. I påsken ble vi oppringt av sykehuset som ga oss beskjed om at vi muligens ville få behandling i mai, men vi har i etterkant blitt oppringt og fått beskjed om at det vil ta tid – uten at det er satt noe konkret tidsperspektiv, sier Rogstad.

Avansert behandling

Klinikkleder Terje Rootwelt ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus sier til VG at oppdraget med å starte opp Spinrazabehandling på alle aktuelle barn i Norge er svært omfattende.

– Dette er avansert sykehusbehandling hvor det gis doser annenhver uke i oppstarten. Ved oppstart er det nødvendig med tre dagers innleggelse. Det er fortsatt kun vårt sykehus som gir denne behandlingen. Vi har gitt opplæring til flere andre sykehus, og vi håper det kun går kort tid før vi er flere som kan samarbeide om denne oppgaven, sier han.

Han forteller videre at det er etablert en nasjonal faggruppe som diskuterer indikasjon og sikrer at alle pasienter hele Norge behandles likt.

– Vi forstår godt at pasientene er frustrerte over å måtte vente. Et samlet fagmiljø legger en betydelig innsats i få dette til best mulig og raskest mulig. Alle pasienter må vurderes individuelt om de kan starte behandlingen. Vi innkaller pasienter så raskt vi klarer å gjennomføre, sier Rootwelt.

26 vurderes for behandling

Ifølge Rootwelt vil de i løpet av denne uken ha startet på behandling av 13 nye pasienter - i tillegg til de 10 pasientene de allerede har i behandling.

– Hvor mange henvisninger er ubesvart?

– Alle henvisningene er vurdert. Alle skal ha fått muntlig telefonsvar og etter hvert også skriftlig svar på henvisningen. Vi beklager at svarbrevene ikke gikk så raskt ut til alle pasientene som de skulle. Det har vært en ganske komplisert planlegging. Vi har også hatt møte med pasientforeningen og informert om situasjonen. Vi vet om ytterligere 26 pasienter i Norge som vurderes for behandling. Vi gjør alt vi kan for at alle som er aktuelle for behandling, og hvor vi vurderer at det haster å starte behandling, skal kunne gjøre dette innen sommerferien, sier han.

– Hva tenker dere om at foreldre sier at barna deres blir dårligere mens de venter på behandlingen?

– Vi har stor forståelse for at dette er frustrerende. Alle barn med den alvorligste formen SMA type 1 er startet tidligere. Etter godkjenning i februar har vi prioritert de barna med SMA type 2 og 3 hvor vi har vurdert at det hastet mest, og vi gjør som sagt alt vi kan for at dette skal gå fortest mulig for alle, sier han.

Fakta Typer SMA (spinal muskelatrofi) SMA type 1: Debuterer før seks måneders alder med uttalt slapphet og svakhet som påvirker pustefunksjonen og brystkassens utvikling og form. Svelge- og tyggemusklene kan også svekkes, med ernæringsvansker som følge. Der sykdommen viser seg før tre måneders alder lever barna svært kort, men ved senere debut kan livslengden bli betydelig lenger med hjelpemidler og ernæringstiltak. SMA type 2: Symptomer og tegn vises før atten måneders alder. Muskelsvakheten er mest uttalt i bena og god håndfunksjon bevares gjerne. SMA type 3: Den mildeste formen, som vises fra atten måneders alder og til ung voksen alder. Klossete bevegelsesmønster, vansker med å gå i trapper, tendens til å falle og vansker med å komme seg opp igjen kan være de første tegnene. Kilde: Foreningen for muskelsyke