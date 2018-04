KRITISERT: Flere reagerer på at Trond Giske deltok på påskefesten til «Løvebakken AUF» tidligere i april. Foto: Hallgeir Vågenes

Valgforsker om Giske: – Han vil inn i det gode selskap igjen

Toini Thanem

NTB

Publisert: 15.04.18 20:09 Oppdatert: 15.04.18 21:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-15T18:09:19Z

Statsviter og valgforsker Anders Todal Jensen mener Giskes deltagelse på «Løvebakken AUF-fest» i forrige uke viser at han er ivrig på å komme tilbake i politikken.

For en uke siden var Trond Giske på en påskefest for tidligere AUF -tillitsvalgte, under tre måneder etter at partiet konkluderte med at den tidligere nestlederen hadde seksuelt trakassert flere unge kvinner i AUF og AP.

De fleste som var invitert er politikere på Stortinget eller i partiapparatet.

– Han vil bli «normalisert» igjen

Flere har reagert på at Giske dukket opp på festen. Valgforsker og professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen, mener Giskes festdeltagelse viser at han er ivrig på å komme tilbake.

– Han vil nok bli «normalisert» og så raskt som mulig komme inn i det gode selskap igjen. Hans forhold til AUF har jo historisk sett vært veldig godt, så det at han gjerne vil ta opp kontakten er ikke så overraskende.

– Men samtidig er det noe med at skandalene rundt han også omhandler en stor aldersforskjell. Derfor synes nok enkelte at det er ekstra følsomt at han dukker opp i en AUF-sammenheng, særlig når det er snakk om festligheter.

Han forstår at folk reagerer, men tror ikke dette vil ha mye å si for Arbeiderpartiets oppslutning.

– Folk tenker vel kanskje at Giske ikke viser så mye ydmykhet nå, og det er fortsatt uenighet om han. Men for Arbeiderpartiets oppslutning vil dette antageligvis spille en beskjeden rolle, sier han.

Ap-veteran: – Han burde holdt seg unna

Tidligere stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Grethe Guldbransen Fossum, mener Giske ikke burde ha deltatt på festen.

– Hvis det stemmer at han var på en AUF-fest nå så er det ikke bra. Det burde han ikke ha gjort. Jeg synes han skulle ha holdt seg unna, og heller vært mer ydmyk etter alt som har skjedd, sier hun.

Hun har tidligere kritisert at Giske prøver å komme seg tilbake i politikken såpass tidlig.

– Hvilket signal sender dette til de som tidligere har sendt inn varsler om ham?

– De vil nok føle at hans unnskyldning ikke var sånn som en unnskyldning bør være. At han ikke har skjønt selv hva han har gjort.

Det var NRK som først meldte om saken. Giske ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette har jeg overhovudet ingen kommentar til, sier han til statskanalen.