VG vant internasjonal reporter-pris

Publisert: 14.04.18 21:57 Oppdatert: 14.04.18 22:08

Lørdag kveld ble det klart at Internasjonal Reporter-prisen gikk til VG for prosjektet «Det hvite raseriet/Det amerikanske hatet» under årets SKUP-konferanse.

VGs journalister Ronny Berg og Stian Eisenträger, og fotograf Espen Rasmussen, vant årets Internasjonal Reporter-pris for «Det hvite raseriet/Det amerikanske hatet» under SKUP-konferansen. Dagens Næringsliv, Aftenposten og NRK fikk hederlig omtale.

Her kan du lese den prisvinnende saken.

I forbindelse med prosjektet reiste teamet rundt i over ett år for å dokumentere høyreekstreme mennesker i Europa.

Det var totalt 38 nominerte kandidater til prisen.

– Espen, Ronny og jeg vil takke Internasjonal Reporters jury for denne fantastiske anerkjennelsen av vårt arbeid. Vi er utrolig ydmyke og glade, sier en svært fornøyd Eisenträger til VG.

– Vi vil også takke reportasjeleder Svein Kjølberg, som har stått som en bauta ved vår side gjennom arbeidet, og våre designere, som er i verdensklasse. Til slutt vil vi også takke vår kjære redaktør, Gard Steiro, som hadde tro på prosjektet hele veien og tok regningen for en nesten ett år lang reise rundt i Europa, for å beskrive og avdekke et fenomen som vi mener sier noe viktig om vår tid.