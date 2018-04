Politiet: Vurderer etterforskning av kartselskapet

SEKSJONSLEDER: Rune Skjold leder seksjonen i Oslo politidistrikt som etterforsker økonomi- og bedragerisaker. Foto: Nils Bjåland

I helgen avslørte VG salgsmetodene til Det Norske Kartselskapet. Nå vurderer Oslo-politiet om de skal åpne etterforskning.

Det vil trolig bli et spørsmål om ressurser og prioritering.

– Vi må gjøre en konkret vurdering av om dette er så alvorlige opplysninger at vi må omprioritere sakene våre og sette i gang med denne, sier Rune Skjold, leder av Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

VG har denne helgen publisert lydopptak fra opplæringen og salgssamtalene til Det Norske Kartselskapet AS (DNKS). Salgsbedriften eies av Laila Mjeldheim (41) og har et tett samarbeid med avhengighetsterapeuten Espen Andresen, som driver Addictologi Akademiet.

VG har også publisert en søkbar database over rundt 200 norske kommuner og fylkeskommuner som har blitt fakturert for til sammen millioner av kartselskapet. Flere titalls av kommunene fortalte VG om hvordan de følte seg lurt til å utbetale norske skattekroner til Mjeldheims virksomhet.

I dag kunne VG skrive at kartselskapets leverandør av kart avslutter leveransene til Mjeldheims selskap.

Mulig gjenopptagelse

Det Norske Kartselskapet ble også etterforsket av seksjonen til Rune Skjold i Oslo-politiet i 2013 og 2014. Samtlige saker ble da henlagt, fordi politiet mente det ikke var mulig å bevise noe straffbart.

I regnskapsårene 2014, 2015 og 2016 har kartselskapet omsatt for nye 40 millioner kroner. VG har sendt Oslo-politiet spørsmål om hvordan de ser på at kartselskapet har fått drive videre i nye fire år siden henleggelsene.

– Når det gjelder Det Norske Kartselskapet og deres aktiviteter, så må vi sammen med påtalemyndigheten se om de nye opplysningene som har kommet frem tilsier gjenopptagelse av de tidligere henlagte bedragerisakene, sier Skjold.

– Alvorlig bevisbilde

Men det finnes også et annet alternativ:

– Det er også slik at vi må vurdere om det bevisbildet VG nå presenterer, er så alvorlig at politiet av flere grunner må åpne en ny etterforskning på eget initiativ, forklarer Skjold.

Det handler om ressurser, påpeker seksjonslederen.

– Dette innebærer at vi også eventuelt må se på ressurssituasjonen, om vi har mulighet til å gå inn i saken på nytt. Det kan ta noe tid å vurdere dette for påtalemyndigheten, men forhåpentligvis har vi en avklaring i løpet av noen få dager, sier Skjold.

Mjeldheim har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

Arbeidstilsynet: Jobber med rapport

I forbindelse med VGs første dokumentar om Det Norske Kartselskapet og den tette relasjonen til Addictologi Akadmiet til terapeuten Espen Andresen, gjennomførte Arbeidstilsynet et uanmeldt tilsyn.

Det endte med en rapport som varslet syv mulige pålegg mot Mjeldheims selskap. Arbeidstilsynet tegnet også bilde av en bedrift med «sterk sosial kontroll». Kartselskapet fikk deretter anledning til å svare på rapporten.

– Arbeidstilsynet har mottatt svar fra Det Norske Kartselskapet, og vi gjennomgår nå tilbakemeldingene deres på påleggene vi ga etter tilsynet. Når dette arbeidet er ferdig, vil Arbeidstilsynet gi vår konklusjon til virksomheten, sier tilsynsleder Morten Kjærstad Larsen i Arbeidstilsynet Oslo.

– Hvordan reagerer Arbeidstilsynet på det nye som har kommet frem om kartselskapet?

– Svært mye av det som har kommet frem i VGs reportasjer ligger utenfor det Arbeidstilsynet har myndighet til å følge opp. Det kan tematisk falle inn under andre statlige etater. Dette gjelder også informasjon fra tidligere ansatte i kartselskapet, og vi har derfor ikke kommentar til dette, svarer Larsen.

Kartselskapet: Tar sterk avstand

I forbindelse med VGs publisering av skjulte lydopptak fra opplæringen til kartselskapet og tilbakemeldingene fra kommuner som følte seg lurt, uttalte kartselskapets eneeier Laila Mjeldheim følgende i helgen:

«Jeg tar sterk avstand fra den type salgsmetoder som opptaket etterlater inntrykk av at finner sted ved DNKS. Det er ikke riktig at selgerne i DNKS blir opplært i metoder eller teknikker for å manipulere kundene, slik det insinueres av VG.»

«Det fremgår av VGs henvendelse til meg, at de aktuelle kommunene er blitt spurt av journalisten hvordan de ser på hva som har fremkommet om DNKS (kartselskapet, red. anm.) den siste tiden. I lys av den massive svertekampanjen som VG har ført mot meg og selskapet over flere måneder, ligger det derfor klare føringer for de som er blitt kontaktet, om at VG bare er ute etter det negative.»

