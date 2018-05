TILBAKE: Trond Giske holdt hovedtalen på 1-mai-arrangementet i Verdal. Om han vil få et større ansvar i Trøndelag Ap, er så langt uklart. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Giske om han skal få omstridt lederverv i Trøndelag: – Vet ikke

VERDAL (VG) Trond Giske kan ikke avklare om han er kandidat til et lederverv i Arbeiderpartiets største fylkeslag.

På årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti i april besluttet de å sette ned et reformutvalg som skulle finne tilbake til grasrota – og at Giske skulle få en rolle i det. Tvert ble det rabalder og forvirring om Giske skulle lede det – og dermed få et nytt lederverv rett etter han ble kastet som nestleder.

Til VG på 1. mai sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at «det går noe tid før han går inn i valgte tillitsverv». Etter sin 1. mai-tale i Verdal vil Giske imidlertid ikke avvise at han kan få rollen som leder for det nye idénettverket.

Finne løsninger på store spørsmål

Giske sier Trøndelags nye nettverk skal være et sosialdemokratisk idénettverk for å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene. For å løfte blikket litt.

– Vi har ikke ferdigformulert det, men ideen er at det er veldig mange som har tanker om hvordan samfunnet burde se ut og hvilken retning vi burde gå, men som ikke går på politiske møter. Så en av de tingene vi skal gjøre i Trøndelag for å bygge grasrotbevegelsen, er å finne noen nye arenaer hvor folk kan delta uten å nødvendigvis å delta på et partimøte, sier Giske til VG.

– Og kanskje blir partiorganisasjonen litt for opphengt i det neste kommunestyret og en eller annen reguleringsplan, som er viktig nok, men da får vi ikke diskutert de lange linjene. Så dette arbeidet får et mer langsiktig preg, understreker Giske.

Trond Giskes tante Jorunn (90): – Trond klarer seg i stormen

Vet ikke om han kan bli leder

Støre sa nei til Giske-comeback i Trøndelag Ap, som fylkesnestleder . VGs spørsmål om Giske er en kandidat til å nå lede reformnettverket, blir møtt med latter fra Giske.

– Jeg har et «særskilt ansvar», tror jeg det heter. Og det er et særskilt ansvar jeg tar, sier han.

– Så det er et nei?

– Jeg holder meg til det vi har vedtatt, svarer Giske.

Han understreker at de den kommende tiden skal bli tydeligere på hvem som skal få hvilket ansvar og hvordan dette reformarbeidet skal gjøres.

– Ja eller nei, kan det være mulig at du ender opp med å lede dette idénettverket?

– Jeg vet ikke. Jeg må bare si at jeg ikke vet, for vi har ikke bestemt det, sier Giske.