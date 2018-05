GRASROT: Trond Giske sier arbeiderpartiet må skape mer politikk nedenfra og opp – så politikerne ikke blir for fjerne fra grasrota. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Trond Giske: Ap må være samlet for å komme over 30 prosent igjen

Publisert: 02.05.18 05:27

VERDAL (VG) Trond Giske mener det er fundamentalt for Ap å være et samlet parti hvis de skal komme over 30 prosent igjen. Og påpeker at partier i Europa har gått under på grunn av interne stridigheter.

Han vil ikke snakke om varslingssakene, om fallet fra Ap-ledelsen og om maktkampene. Men Trond Giske forteller gjerne hvorfor han mener Ap tapte valget i fjor. Og det gjør han fra Ap-bastionen Trøndelag, hvor han har sine sterkeste tilhengere og støttespillere.

– Velgerne så ikke et tydelig prosjekt. De hørte ikke hva vi sa om hvordan samfunnet skulle bli bedre for dem. Noen sier at de ikke kjente partiet sitt igjen, at de ikke kjente oss igjen, sier Giske til VG.

– Hvordan er det i det hele tatt mulig for et så profesjonelt parti som Ap å ikke klare å svare på det fundamentale spørsmålet om hvorfor velgerne i det hele tatt skal stemme på dere?

– Vi prøvde å gi det svaret og det skal ikke underslås at vi startet valgkampen med en meningsmålingen rett i trynet som ga oss 27,5 prosent, sier Giske.

– Jeg mener det var en prestasjon at vi endte opp på valgdagen på samme nivå som vi startet den intensive valgkampen på, på 27,5 prosent. Det er mange parti som har brukket nakken på en slik motvind som vi hadde i fire uker, legger han til.

Giske mener Ap må være tydeligere på at de er et parti på venstresiden – og lytte mer til grasrota.

– Ikke gjort en god nok jobb på noe område

– Arbeid til alle var sak nummer én, og det er det fortsatt. Har dere gjort en god nok jobb med å løfte arbeidspolitikken siden valget? På de snittet av de nasjonale meningsmålingene har dere ikke vært over 24 prosent siden desember.

– Når målingene er som de er, tror jeg ikke vi skal si at vi har gjort en god nok jobb på noe område, svarer Giske.

– For vi har helt andre ambisjoner enn det vi ligger på i dag. Og det er et paradoks i hele Europa at mens arbeidsløsheten har vært skyhøy og arbeidslivet oppleves som mer utrygt, ligger sosialdemokratiet i mange land nede, sier han.

– Du mener at Arbeiderpartiet må finne tilbake til grasrota. Hva betyr det?

– Det betyr at vi i større grad må være en bevegelse som bygger nedenfra og opp, understreker han.

– Jeg tror politikken i mange samfunn risikerer å bli litt amerikanisert, hvor du får at partiene blir mer valgkamporganisasjoner for enkeltpersoner. Du ser jo det som skjer i Frankrike, at de solide gamle partiorganisasjonen feies til side av en bevegelse rundt én frontfigur og presidentkandidat. Vi skal være et parti hvor medlemmene har reell innflytelse i og at de politiske løsningene skal springe ut av titusenvis av folk, eller hundretusenvis av folk i fagbevegelsen, forteller hva som trengs. Også lager vi politikk ut ifra det.

– Det er for meg en grasrotbevegelse, sier Giske.

– Men hvis det er ambisjonen, er det ikke da litt selvmotsigende å gå inn for Acer?

Giske ler. Selv erklærte han seg som Acer-motstander da debatten raste i partiet.

Ovenfra og ned-parti

– Det er jo delte meninger om Acer. Vi må bare respektere at det finnes en del Acer-tilhengere i Arbeiderpartiet og at de var i flertall. Men det er ikke noe tvil om at den saken utløste et veldig engasjement imot, særlig i fagbevegelsen, svarer han.

– Hvis det er tendenser i Ap til at det begynner å bli et ovenfra og ned-parti, ikke et nedenfra og opp-parti, hva er farene med det?

– Da kommer den setningen: At de ikke kjenner oss igjen.

– Jeg tror at hvis du går noen tiår tilbake hadde ikke folk noe mer tid til å følge med på politikk eller å vite nøyaktig hva Aps tillitsvalgte foreslo i budsjetter og program, men de hadde en helt grunnleggende trygghet på at Ap-tillitsvalgte kjempet for vanlige folk sin sak. Og jeg tror den tilliten er svekket, sier Giske.

Slutt på intern krangling må til

– Hva tenker du er det mest fundamentale som må på plass for å vinne tilbake velgerne og komme over 30 prosent igjen?

– At vi er et samlet parti.

– Det vil si ingen interne uenigheter?

– Det må gjerne vært interne diskusjoner og politiske drøftinger, men at det også er et samhold. For vi ser når parti rundt om i Europa har brukket nakken, er det på grunn av sterke indre stridigheter. Og så tror jeg det er viktig at Ap er et bredt parti og at vi klarer å komme med positive samfunnsfunksjoner på hvordan Norge kan bli bedre, sier Giske.

Det siste halvåret har mange av de interne stridighetene dreid seg om nettopp ham .

– Så slutt på maktkamp, breie ut og ha en klar plan for hva man egentlig vil ha med landet?

– Ja. Tydelighet på både verdigrunnlaget og noen tydelige politiske prosjekt. Hva er det neste store? Jeg mener for eksempel vi må gjøre noe fundamentalt med at vi sender 15.000 ufaglærte ut et arbeidsliv som nesten ikke etterspør ufaglært arbeidskraft lenger. Det kan vi ikke fortsette med. Det er en enorm sløsing.

– Tenker du at du er en berikelse eller en belastning for ditt eget parti?

– Det har jeg ikke noen kommentar til.