Stjålet cyanidbeholder funnet - pågrepet i møkkakjeller etter helikopterjakt

To menn er pågrepet, mistenkt for tyveriet av varebilen som inneholdt en cyanidbeholder. Det skjedde etter en dramatisk politijakt.

Publisert: 02.03.19 13:03 Oppdatert: 02.03.19 13:36







Mennene ble pågrepet i forbindelse med en rutinekontroll av en bil fredag kveld, skriver politiet i en pressemelding. Flere patruljer samt politihelikopter ble brukt for å få tak i bilen, som til slutt ble gjenfunnet.

Den stjålne varebilen er ikke funnet, får VG opplyst.

Politiet bekrefter at mennene er de samme som natt til lørdag ble pågrepet i møkkakjelleren på en gård i Kjærstad i Gjerdrum etter en lengre politijakt.

Tips fra publikum og søk med hund ledet politiet til gården.

– En mann hadde gravd seg ned i møkka. Hunden gravde ham frem, og da gikk mannen til angrep på hunden. Hunden forsvarte seg og beit mannen flere ganger, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG natt til lørdag.

Ifølge Romerikes Blad var politiets bombegruppe på stedet like etter pågripelsen. Politiet ønsket ikke å bekrefte dette på daværende tidspunkt.

I bilen mennene hadde kjørt fant politiet flere esker med medikamenter, inkludert en beholder med cyanid samt en fraktseddel til Universitetet i Oslo. Politiet har fått bekreftet at cyaniden er identisk med cyaniden som ble meldt stjålet i forbindelse med tyveriet av en Mercedes sprinter varebil fra Lørenskog stasjon.

Cyaniden ble bestilt av universitet for brukt i forskning, og varebilen ble først meldt stjålet onsdag 20. februar.

- Det er svært gledelig at cyaniden nå er gjenfunnet. Dette er et potensielt svært skadelig stoff og som vi har hatt høy prioritet på å finne, sier politiadvokat Camilla Granstrøm i pressemeldingen.

Mennene er nå formelt siktet for grovt tyveri og vil fremstilles for varetektsfengsling på mandag. De to mennene er henholdsvis 52 og 33 år, og kommer fra Polen. Begge menn er kjent av politiet fra tidligere.

Legemiddelverket har advart om stoffet og skadevirkningene.

– Cyanid finnes i flere varianter, mest sannsynlig er dette kaliumcyanid, som er et hvitt og uhyre giftig pulver. Det skal kanskje bare en tyvendedels gram til for å ta livet av et menneske, sa avdelingsdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen til VG i forrige uke.

