Brann på godstog i Oslo

Publisert: 29.05.18 09:41 Oppdatert: 29.05.18 11:16

En kjølekomponent på et godstog i Oslo tok fyr tirsdag. Brannen ble slokket rundt halv ti.

Toget fraktet blant annet biler, men det er ikke fare for at det skal spre seg til disse. Det var kun togfører til stede i toget, og vedkommende skal være i god behold.

Brannen pågikk på jernbanesporet ved Vålerenga.

– Det dreier seg om brann i en kjølekomponent. Det er udramatisk. Vi er ferd med å avslutte slukking om ikke altfor lenge. Vi har ikke helt oversikt, men trafikken vil åpne igjen om ikke lenge, sier Stig Henning Duaas i Brann- og redningsetaten i Oslo til VG, kort tid før det ble meldt at brannen er slokket.

Han opplyser at det ikke er fare for at brannen sprer seg.

Det blir forsinkelser og innstillinger på én linje på Hovedbanen på strekningen mellom Oslo S og Bryn, opplyser Bane Nor. Strekningen ble etter en kort periode åpnet for trafikk.

Det er ikke behov for evakuering av naboer.

Innsatsleder Håvard Bakken sier til VG på stedet at de nå venter på at det brannskadede toget skal fraktes bort fra området.

