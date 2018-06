TAKKER TV 2: Den omstridte predikanten Svein-Magne Pedersen mener TV 2 har gitt ham annonsering verdt millioner. Foto: Nicolai Prebensen

Mirakelpredikanten takker TV 2 for suksessen

Publisert: 30.06.18 21:47 Oppdatert: 30.06.18 22:05

INNENRIKS 2018-06-30T19:47:32Z

Den omstridte predikanten Svein-Magne Pedersen fikk helbrede på direkten på TV2 på slutten av 90-tallet.

Inntil forbrukertilsynet stanset markedsføringen, brukte Pedersen TV 2 i sin markedsføring.

– TV 2 ga annonsering for millioner, mener han. VG kunne nylig, etter 16 skjulte telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen - når de selger Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet.

Pedersens stiftelse, «Misjonen Jesus Leger», har solgt tjenester for nærmere 160 millioner de siste ti årene. Dette takker han blant annet TV 2 for.

Både Pedersen og Tom Roger Edvardsen har denne uken fortalt at de har valgt å legge ned teletorg-tjenesten fra august i år.

Mirakelpredikantene * I nesten ett år har VG gransket mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger Edvardsen (57). De påberoper seg Guds nådegave til å helbrede dødelige sykdommer, og tilbyr dette over teletorg-tjenester til 14 kroner i minuttet. * Svein-Magne Pedersens virksomhet, «Misjonen Jesus Leger», har solgt tjenester for nær 160 millioner de siste ti årene. * Edvardsen oppgir til innringere at han har sett Gud vekke opp et dødt barn. Pedersen hevder at stoffene i cellegift gir kreft. Fagpersoner mener dette er svært alvorlig. * Nå vil jurister stanse mirakelbusinessen. Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges fremste jurister på fagfeltet, Anne Kjersti Befring, at predikantenes virksomheter innebærer «systematiske og alvorlige lovbrudd».

I 1995 hadde Pedersen en opptreden på TV 2-programmet «Lønning direkte». Per Ståle Lønning ledet programmet, og Pedersen brukte anledningen til å tilby helbredelse gjennom bønn ved å legge hånden på TV-skjermen.

I juni 2008 takket Pedersen TV 2 for suksessen i Bergens Tidende.

– TV 2 ga oss annonsering for millioner, sier vekkelsespredikant Svein-Magne Pedersen. Takket være kanalen tror nå nordmenn på helbredelse, sa han til avisen den gangen.

– Hele misjonsvirksomheten vår har vært båret på en bølge siden jeg deltok på debattprogrammet Lønning Direkte på TV 2. Jeg er glad i journalister, de gjør en kjempejobb, sa Pedersen til Bergens Tidende.

Pedersen har også deltatt i både Tabloid, Dokument 2 og Holmgang.

Les hele historien om mirakelpredikantene.

Bruker TV 2 i markedsføring

Fremdeles bruker predikantens stiftelse, «Misjonen Jesus Leger», TV 2-suksessen i sin markedsføring:

«Bekhterevs sykdom forsvant på TV2», skrev stiftelsen på forsiden av bladet «Legedom» tidligere i år.

I markedsføring har de også publisert flere historier fra syke som angivelig har blitt helbredet etter å ha sett på TV-programmet: «Gerd (75) så på «Holmgang» ved et ulykkestilfelle, og ble helbredet fra både slitasjegikt og urinlekkasje!».

Forbrukertilsynet har nå stanset denne markedsføringen, etter å ha vurdert det som brudd på loven.

«Første bølge kom etter at vi var på «Lønning direkte» i 1995. Deretter har det gått jevnt. Nå er vi inne i en ny bølge», sa Pedersen til VG i 2002 .

Til avisen Dagen sa han i 2008: – TV 2 ga oss annonsering for millioner.

I VGs systematiske oversikt over 1000 personer Pedersen hevder å ha helbredet de siste ti årene, skal 51 av dem være kurert gjennom TV-programmene.

– Interessant og morsomt fenomen

– Jeg mente at dette var et interessant og morsomt fenomen og inviterte ham i studio. Det ble bra TV. Jeg tror ikke vi har fått så stor respons på noen program noen gang, sier Per Ståle Lønning til VG.

600 000 skal ha sett direktesendingen i 1995.

– Vi fikk inn utallige brev og henvendelser fra folk som sa at de hadde blitt friske av å legge hånden på TV-skjermen. Det var forbausende lite kritikk mot ham, og ingen ringte inn for å klage på svindel, sier Lønning.

– Jeg vil understreke at jeg ikke ser på han som en svindler. Han har hjulpet mange, sier Lønning til VG.

Den tidligere TV 2-programlederen sier at han ikke kan ta ansvaret for det Pedersen driver med i dag.

– Så vidt jeg vet tok han ikke betalt for bønn gjennom helbredelse den gang. At han nå tar 14 kroner minuttet har jeg ikke sans for. Da er det ikke å hjelpe folk, men å tyne folk. Utnytting av sårbare mennesker er uakseptabelt, sier Lønning.

VGs undersøkelser viser imidlertid at Pedersen også drev forbønnstelefonen, og tok minuttpris for bønn, da han deltok på Lønnings program.

Pedersen deltok i Lønning direkte to ganger. Den andre gangen ble også kritikere av hans virksomhet invitert til programmet.

– Misbruk av TV 2s journalistikk

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, sier til VG at dette er misbruk av TV 2s journalistikk som skjedde for over 20 år siden. Solbrække understreker at hun ikke har hatt mulighet til å se episodene med Pedersen.

– Det er tatt ut av sammenheng fra Pedersen, dersom han bruker opptredener 20 år tilbake i tid for å markedsføre seg selv. Jeg er svært fornøyd med at annonseringen er stoppet, sier hun.

Nyhetsredaktøren mener det er svært problematisk at det kan virke som TV 2 er et sannhetsvitne for Pedersens virksomhet, noe hun understreker at de ikke er.

– Burde TV 2 vært mer kritiske til Pedersen og hans virksomhet den gangen?

– Jeg forstår at folk reagerer på de gamle TV 2-innslagene og jeg vet ikke nøyaktig hvilke vurderinger som ble tatt, men så vidt jeg har forstått hadde vi kritikerne på plass.

Solbrække forteller at det var en stor debatt rundt alternativ behandling i Norge i perioden Pedersen medvirket i programmene, og at det derfor var helt greit å invitere ham.

– TV 2s oppgave er å bringe fakta til torgs og gi så mye kunnskap om temaet at folk kan gjøre seg opp en mening selv. Da er det nødvendig å snakke med dem vi debatterer, også om metode. Som nyhetsredaktør ville jeg aldri lagt ned et generelt forbud mot å invitere predikanter eller andre med samme type virksomhet. Men å ukritisk slippe til en predikant uten å bruke motstemmer skal man selvsagt ikke gjøre. Da har vi ikke gjort jobben vår, sier hun.

– Ville det blitt tatt andre hensyn om noe slikt hadde blitt sendt i dag?

– Det er bare ett hensyn: Det er å sørge for mange kritiske røster samtidig, slik at saken er balansert. Dette er uansett et fenomen vi som samfunn ikke har noe å tjene på å putte i en skuff, og la det utvikle seg - uten å ha et offentlig søkelys på det.