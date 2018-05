VIL GRANSKE: Ordfører Kristin Røymo i Tromsø mener anbudet burde ha inneholdt et krav om virksomhetsoverdragelse. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tromsø-ordfører vil ha gransking av luftambulansekrisen

NTB

Publisert: 06.05.18 14:18

Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) vil at Riksrevisjonen skal granske krisen i luftambulansetjenesten som har rammet Nord-Norge.

Tromsø-ordføreren stiller blant annet store spørsmål ved hele anbudsprosessen som foranlediget krisen.

– Det er grunn til å sette store spørsmålstegn ved måten helseforetakene har behandlet luftambulansetjenesten på i dette anbudet, sier Røymo til avisen Nordlys .

I juli neste år skal det svenske selskapet Babcock SAA overta tjenesten etter Lufttransport AS, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i 25 år.

– Uansvarlig

– Det om skjer nå, er at spesialkompetansen vi har på å drive denne tjenesten i Tromsø, brytes ned i en tid der alle forventer mer uforutsigbart klima og enda vanskeligere forhold. Det fremstår for meg helt uansvarlig, sier Røymo og viser blant annet til at Babcock SAA vurderer å flytte vedlikeholdet av ambulanseflyene fra Tromsø til Sverige.

Det er likevel prosessen som ligger til grunn, som Røymo reagerer sterkest på.

– Babcock er et selskap som gjør det de har anledning til. Det er en ærlig sak, men måten vi forvalter kompetansen og kapasiteten til å drive en tjeneste som er så sentral for helsen vår, stiller jeg spørsmål ved, sier hun.

Lørdag dro helseminister Bent Høie (H) til Tromsø og Bodø for hastemøter med blant andre Helse Nord Lufttransport .

Høie: – Krevende situasjon

– Situasjonen er krevende, fastslo han etter møtene og viste til informasjon fra Lufttransport om at de ikke vil greie å levere tjenestene over tid.

Forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund, som organiserer pilotene i Lufttransport, og BSAA om en kollektiv overgang for pilotene strandet i slutten av april, noe som førte til at pilotene erklærte seg ikke «fit for flight». Dermed ble ambulanseflyene stående på bakken. Også i helgen og i uken fremover er flyginger blitt kansellert.

Lufttransport mener at det ville ha vært lettere å holde på pilotene dersom helseforetakene hadde lagt inn krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet som BSAA til slutt vant. Nå er ingen piloter garantert jobb etter sommeren 2019, ifølge Nordlys.

Facebook-aksjon

Også Røymo mener anbudet burde ha inneholdt et krav om virksomhetsoverdragelse.

– Her er det åpenbart at man ikke har skjønt hvor sårbar situasjonen er, sier hun.

Saken har vakt et voldsomt engasjement i Nord-Norge.

En Facebook-gruppe som ble startet fredag som en aksjon for å beholde dagens luftambulansetilbud, hadde søndag ettermiddag fått over 57.000 medlemmer.

