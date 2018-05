FORELESTE: Aisha Shazadi Kausar har forelest om niqab for norske skoleklasser. Bildet er tatt i 2012. Foto: Hilde Østby/Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk syriafarer vil hjem til Norge

NTB

Publisert: 28.05.18 01:23

INNENRIKS 2018-05-27T23:23:43Z

Den norske syriafareren Aisha Shezadi (26) ber Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem til Norge.

I et håndskrevet brev levert til Utenriksdepartementet forteller kvinnen at hun befinner seg i en flyktningleir nordøst i Syria , og at hun «frykter å bli tvangssendt tilbake til» Den islamske staten (IS). Det skriver Klassekampen .

Shezadi og hennes tunisiske ektemann var del av en gruppe som flyktet fra IS i Eufratdalen sør for Raqqa i fjor høst, angivelig på grunn av innbyrdes konflikt og drap IS-krigerne imellom.

Aktivistene Erling Folkvord og Johan Petter Andresen fra organisasjonen Solidaritet med Kurdistan møtte Shezadi tidligere i mai. Etterpå satt nordmennene igjen med et klart inntrykk av at hun fremdeles forsvarer IS, og at hun ikke angrer. De mener likevel at hun bør få bistand fra Norge.

– Leiren er ikke et blivende sted for noen, og myndighetene i Nord-Syria ønsker heller ikke å beholde utenlandske statsborgere der. Her må Norge ta ansvar, fastslår Folkvord.

Pressetalsperson for UD, Guri Solberg, uttaler på generelt grunnlag at «utenrikstjenesten har svært begrensede muligheter for å yte noen form for bistand til norske borgere som reiser inn eller oppholder seg i Syria».