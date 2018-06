DREPT: Galina Sandeva (28) fra Bulgaria, ble drept med kniv på Bispekaia i Oslo 16. desember i 2015. Foto: Privat

Galinas drapsmann kan ikke straffes

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 06.06.18 19:04 Oppdatert: 06.06.18 20:03

27-åringen som i 2017 ble dømt til 18 års fengsel for på drapet Galina Sandeva, ble i dag erklært utilregnelig i Borgarting lagmansrett, melder TV 2 .

De sakkyndige ble bedt om å gjøre en ny vurdering av 27-åringens psykiske helse, etter at fengselshelsetjenesten mente at han var psykotisk.

– Da kom også de sakkyndige til motsatt konklusjon, altså at han hadde vært psykotisk på gjerningstidspunktet, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

Både aktor og 27-åringens forsvarer ba i sine sluttprosedyrer om at tiltalte frifinnes for straff fordi han var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Mor følte det som et dolkeslag i ryggen da aktor ba om frifinnelse i sin prosedyre, sier bistandsadvokaten til Galinas mor, Camilla Wiermyhr til VG.

Moren til Galina Sandeva har fulgt hele ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– For hver dag som gikk i retten, så vi at det gikk mot utilregnelighet. De var for så vidt forberedt på det og jeg syns de tok det ganske pent, sier Wiermyhr.

I norsk rett skal i utgangspunktet personer som er psykotiske i gjerningsøyeblikket ikke straffes.

– Vi må bare akseptere at de etterlatte i en del tilfeller synes at tvungen psykisk helsevern er utilfredsstillende som straff. Men systemet er sånn at man ikke kan straffes om man har vært psykotisk i gjerningsøyeblikket, sier statsadvokaten til VG.

Psykotisk

27-åringens forsvarer har hele tiden ment at tiltalte var utilregnelig på drapsnatten.

– Jeg syns det er et riktig resultat, men det forandrer ikke den tragedien denne saken er for de involverte, sier 27-åringens forsvarer Joar Berg Henjum til VG.

Ber om overføring til tvunget psykisk helsevern

I morgen skal retten ta stilling til hva som skjer videre med 27-åringen.

– Påtalemyndigheten mener at et lengre behandlingsopplegg i tvungent psykisk helsevern vil være det riktig for tiltalte, men det må være opp til hans behandlere å finne riktig behandling, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

Drept med 30 knivstikk

Det var om kvelden 16. desember 2015 av den bulgarske sex-arbeideren ble drept med minst 30 knivstikk i sin egen bil på Bispekaia i Oslo .

Stikkene var rettet mot overkroppen og halsen – og 28-åringen døde i løpet av kort tid av forblødning.

Etter vel tre ukers intens etterforskning ble den da 24 år gamle mannen pågrepet og siktet for det brutale drapet . 24-åringen erkjente de faktiske forholdene, men nektet straffskyld.

Snakket om varulver

I politiavhør har nære venner av tiltalte forklart at de var bekymret for 27-åringen og hans mentale helse. Siktede skal i samtaler snakket om ting som gjorde at vennen ble bekymret for hans psykiske helse. Tiltalte skal blant annet ha sagt at han var en varulv.

– Det er på det rene at han som han delte leilighet med, brukte ordet schizofren i en samtale med en tredje venn. En kamerat sov borte drapsnatten av frykt for sin egen sikkerhet, sier statsadvokaten.