SIKRET HØYBALLER I HØYT VANN: Bonde Thorleif Buholt (55) måtte mandag ut med traktoren for å sikre at høyballene ved gården i Rælingen ikke fløt bort med flomvannet fra Glomma. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Bonde Torleif Buholt måtte redde høyballene fra vannmassene: – Det er noe dritt

Publisert: 14.05.18 22:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-14T20:21:19Z

Bonde Torleif Buholt måtte mandag sikre at dyreforet ikke fløt avgårde ved gården i Rælingen. Ved Mjøsa og Øyeren vil vannet fortsette å stige de neste dagene.

Glomma nådde sin flomtopp ved Rånåssfoss natt til mandag. Det fikk bonde Thorleif Buholt merke da han måtte ut for å hente opp høyballer fra vannmassene med traktor.

– Vannet har kommet det siste døgnet. Det er ikke mange dager siden jeg kjørte utpå jordene, sier 55-åringen som er bosatt i Enebakk, men driver en gård på ved Årnesvegen på Rælingen til VG.

Gården er tilknyttet 120 mål, og bonden anslår at rundt halvparten av jorda nå står under vann.

Sjekk hvordan været blir der du bor her

– Det er noe dritt

Flom er ikke noe nytt når man driver en gård rett ved Glomma, understreker han. Men i år er det verre en tidligere.

– Det er noe dritt, selv om det ikke er så uvanlig. Jeg har hentet ti høyballer i dag, men har mellom 70 og 80 baller ute på jordet. Jeg håper vannet snur i morgen, for jeg må hente dem hvis de flyter avgårde, forteller han til VG.

Bonden driver melkeproduksjon og dyrker korn og gress til kuene. Han mener det er for tidlig å si hvor store skader flommen kan ha påført gården.

– Det kommer an på hvor lenge det står på. Det verste er alt søppelet vannet bringer med seg, så vi må nok ta en opprydding av plast, tømmer og kvist etterpå, forteller han.

Høyballene som inneholder halm er lettest, og har størst risiko for å flyte avgårde, noe Buholt har prøvd å forhindre ved å stenge dem inne.

– De letteste ballene flyter som en dupp, så jeg håper dette ikke blir så langvarig, forteller han.

NVE: Fortsatt høy vannstad rundt Glomma

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) meldes det nå om lite snø i høyden og så godt som snøfritt i de lavereliggende områdene rundt Glomma.

Glomma med sideelver oppstrøms fra Elverum har kulminert med ti- til femtiårsflom, men vannføringen har sunket betydelig siden lørdag.

Ved Rånåsfoss i Sørum kommune kulminerte vannføringen med over 3.150 kubikkmeter i sekundet natt til mandag. Selv om toppen er nådd i denne omgang, vil vannstanden her fortsatt være høy en stund framover, opplyser vakthavende hydrolog Erik Holmqvist ved Flomvarslinga i NVE til NTB.

Vannstanden i Mjøsa og Øyeren er derimot fortsatt stigende.

– I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uka på et nivå som er cirka 80 centimeter høyere enn vannstanden mandag morgen. I Øyeren ventes også fortsatt stigende vannstand, her ventes vannstanden å kulminere cirka 30 centimeter høyere enn vannstanden mandag morgen, sier Holmquist til NTB.

Mens NVE venter at Øyeren når en flomtopp tirsdag, vurderes vannstanden i Mjøsa å kulminere først søndag 20. mai.

Færre skader enn fryktet

Foreløpig er det meldt inn rundt 200 skader til forsikringsselskapene etter flom, viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

– Men det er fremdeles i en tidlig fase. Mange har for eksempel vært bortreist i helgen og har kanskje ikke fått oversikt over skadene ennå, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til NTB.

Skademeldingene gjelder både boliger, driftsbygninger i landbruket og hytter, samt skader på biler og campingvogner. Men så langt ser det ut til at det stort sett dreier seg om mindre skader.

NVE meldte søndag at det ikke lenger var rødt farenivå på flomvarselet noen steder i Norge. De ber likevel folk om fortsatt å være forsiktige og ta forholdsregler. Beredskapen er fortsatt høy.

– Vi oppfordrer alle som bor i områdene der flommen ennå ikke har nådd toppen, om å sikre verdier mot flomvannet. Vi fraråder å oppholde seg langs flomstore elver, og folk bør holde seg unna elver og bekker med stor vannføring, sier Holmqvist.

Lavere vannføring flere steder

I Trysil øker vannføringen noe ut av Femunden, nord i Trysilvassdraget, men det er likevel under flomnivå mandag. Lenger sør ved Nybergsund var vannstanden mandag på oransje nivå, tilsvarende tiårsflom, men her var likevel vannføringen på vei tilbake fra toppnivået de siste dagene.

Når det gjelder Gudbrandsdalslågen, kulminerte vannføringen i sidevassdrag og innsjøen Losna lørdag formiddag. Flomfaren er nå på gult nivå, men selv om det er ventet økt vannføring i høyere fjellstrøk, antar ikke NVE at vannføringen vil komme opp på like høye nivåer som tidligere under flommen.

I Drammensvassdraget var vannstanden på oransje nivå i både Krøderen og Sperillen mandag, men begge steder er synkende. Det samme gjelder for Drammenselva ved Mjøndalen.

I Numedalslågen og Skiensvassdraget er vannstanden synkende, og ingen målestasjoner har flomverdier. I både Trøndelag og Møre og Romsdal hadde vannføringen enten stagnert eller var synkende mandag.