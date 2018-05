HØIE MÅ HANDLE: Ap og KrF går sammen om å kreve nye forhandlinger for å holde luftambulansen (bildet) flyvende gjennom turbulensen som er skapt etter at Lufttransport tapte anbudet. Foto: Frode Hansen

Ap og KrF: Åpner for nytt luftambulanse-anbud

Ap og KrF krever at helseminister Bent Høie (H) åpner nye forhandlinger med luftambulanse-operatøren Babcock med sikte på at selskapet overtar hele Lufttransports nåværende virksomhet.

– Uten en ny forhandlingsløsning åpner vi for at det skal utlyses en ny anbudsrunde. Det er riset bak speilet, sier Ingvild Kjerkol, APs helsepolitiske talsperson, til VG.

De to partiene avviser Rødts forslag om å annullere hele kontrakten med Babcock.

I stedet krever de at helseministeren finner løsninger både på kort og på lang sikt:

Tjenesten må sikres

– Vi ber regjeringen sikre luftambulansetjenesten, enten gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, eller på annen måte, sier Olaug Bollestad, KrF-nestleder og leder i Stortingets helsekomite.

Ap og KrF mener at Stortinget ikke kan direkte pålegge regjeringen å bryte kontrakten med Babcock, men at det er grunnlag for å åpne for nye forhandlinger med operatøren som fikk tildelt anbudet i fjor sommer, og som etter kontrakten skal overta driften av ambulansefly i Norge fra 1.juli 2019.

Mangelfull

– Det var en mangelfull anbudsutlysning, sier Ingvild Kjerkol.

– Ikke minst er det høyst uklart hvorfor det ikke ble reist krav om virksomhetsoverdragelse. Luftambulansetjenesten fikk innhentet juridiske råd om dette, men disse rådene har de unntatt offentlighet, legger hun til.

Heller ikke Helsekomiteen på Stortinget har fått innsyn i denne betenkningen.

– Uholdbart

Både Kjerkol og Olaug Bollestad er kritisk til at regjeringen ikke sikret seg mot den krisen som oppsto da pilotene meldte seg «unfit for flight» etter at forhandlingene mellom Babcock og Flygerforbundet brøt sammen i april.

– Det er helt uholdbart at vi har havnet i en situasjon med sviktende beredskap og mulig fare for liv og helse. KrF kan ikke sitte stille og se på dette, og vi har bestemt oss for å fremme forslag sammen med Ap, sier Bollestad.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er skuffet over at resten av opposisjonen ikke stiller seg bak partiets forslag om å annullere kontrakten med Babcock.

– Jeg er skuffet over Arbeiderpartiet likevel ikke støtter vårt forslag etter å ha signalisert støtte i forrige uke. Dette vil ikke løse krisen. I stedet er dette en lissepasning til en handlingslammet helseminister som nå kan holde det gående i månedsvis med forhandlinger med Babcock, sier Moxnes.

- Nå risikerer vi at flyene vil stå på bakken til høsten, fordi pilotene, og de andre involverte, ikke får den forutsigbarheten de trenger, sier han.

Kravet om virksomhetsoverdragelse står sentralt i fellesforslaget fra KrF og Ap for å sikre at luftambulansetjenesten ikke mister nøkkelpersonell blant flygere og teknikere, når det nye selskapet tar over.

– Erfaringen hos pilotene som flyr og teknikerne som vedlikeholder flyene er en like viktig del av denne tjenesten som det medisinske personellet fra sykehusene, som er med ombord. Dette tok ikke anbudsrunden til Luftambulansetjenesten tilstrekkelig høyde for, sier Ingvild Kjerkol.