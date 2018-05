BESLAG: Kvinnen lot flere personer prøve disse halvferdige bunadene hun hadde liggende hjemme, tok betalt og lovet at de skulle gjøres ferdig til 17. mai. Foto: Politiet

Dømt til samfunnsstraff for bunadsvindel

Kvinnen i 40-årene skulle sy bunadsklær og avholde sykurs. Kundene fikk hverken bunad, kurs eller pengene tilbake. Tingretten mener kursavgiften skulle finansiere kvinnens rusmisbruk.

10. november 2016 la kvinnen fra Rogaland ut en annonse på Finn.no med tilbud om å sy ferdig og montere to herrebunader.

Hun hadde stoff til herrebunader liggende hjemme, og hadde tidligere påbegynt flere herrebunader uten å gjøre dem ferdige.

Senere i november inngikk fem personer fra Stavanger-området avtale med kvinnen.

Alle ønsket at hun skulle sy eller tilpasse bunadsklær til dem, enten til konfirmasjon eller 17. mai året etter.

Personene forhåndsbetalte mellom 3000 kroner og nærmere 27.000 kroner til kvinnen, totalt mer enn 40.000 kroner.

Det kundene ikke visste, var at kvinnen skulle møte til soning én måned etter.

Inndrar bunadstoff

I tiden som fulgte forsøkte kundene å få kontakt med kvinnen, noe de ikke fikk ettersom hun sonet en dom for trygdebedrageri og promillekjøring. Kundene fikk heller ikke pengene tilbake, og flere anmeldte kvinnen til politiet.

– De fornærmede var flinke til å innlevere dokumentasjon på overføringer, kontakt og avtaler inngått med kvinnen, sier politiadvokat Emilie Lyngstad Netteland til VG.

23. januar 2018 tok Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt ut tiltale mot kvinnen for å ha svindlet bunadkundene, samt for å ha svindlet en rekke personer ved å ta forhåndsbetaling for sykurs som hun ifølge påtalemyndigheten aldri hadde til hensikt å avholde.

Mandag dømte Jæren tingrett henne for totalt 24 straffbare forhold til 90 timer samfunnsstraff, samt å betale erstatning til en rekke personer.

Kvinnen ble også dømt til inndraging av en avbitertang og bunadstoff som politiet har tatt beslag i.

Kvinnens forsvarer, Anne Hølland, sier at kvinnen erkjente at avtalene var inngått og at hun mottok pengene.

– Men hun har bestridt hele veien at hun da avtalene ble inngått ikke hadde til hensikt å gjennomføre arbeidene og kursene, sier Hølland til VG.

Ville sy med fotlenke

I retten erkjente kvinnen at hun ikke hadde tilbakebetalt pengene til bunadskundene, men forklarte samtidig at hun ikke hadde til hensikt å lure dem.

Hun forklarte at hun var utdannet skredder med mange års erfaring i bunadssøm, og at hun planla å lage bunadene men hun sonet med fotlenke.

Men det ble aldri noe soning med fotlenke, ettersom hun før hun inngikk avtalene med kundene hadde fått avslag på søknaden. Hun slapp ikke ut av fengsel før 2. april 2017.

Rettens flertall mente at kvinnens forklaring om at hun ikke ville lure kundene, ikke var troverdig. De viste særlig til at kvinnen ikke opplyste kundene om at hun hadde fått avslag på søknaden om å sone med fotlenke, og at hun dermed ikke fikk anledning til å starte å sy.

Flertallet viste også til at hun hadde fått ulike klager på Finn.no fra andre folk som også følte seg lurt eller svindlet av kvinnen.

Politiadvokat Netteland opplyser at politiet også innhentet kontoutskrifter som kunne bygge opp under kvinnens forklaring om at hun hadde kjøpt stoff til å sy bunadene, noe hun ikke hadde gjort.

Mindretallet mente det ikke kunne bevises utover enhver rimelig tvil at hun faktisk ville lure kundene, og la vekt på at hun hadde begynt på noen av plaggene.

Skulle finanseiere medikamenter

Kvinnen ble også dømt for å ha forledet 16 personer til å forhåndsbetale henne mellom 700 og 1500 kroner for å delta på et sykurs, selv om hun ikke hadde til hensikt å avholde kursene.

Kvinnen erkjente at kursene aldri ble holdt, men igjen forklarte hun at hun ikke planla å lure de påmeldte. Hun ville holde kursene, men klarte ikke dette fordi hun slet psykisk på denne tiden, hevdet kvinnen.

I dommen står det at dette ikke stemmer med hva hun forklarte politiet i avhør, og retten viste også til at:

«Hun kommuniserte raskt og greit med dem som ville melde seg på kurs fram til de meldte seg på og betalte. Etter det var det ingen eller svært liten kontakt fra henne på tross av at mange av deltagerne gjentatte ganger ba om opplysninger om hva de skulle ha med, hvor kurset skulle holdes osv.» skriver Jæren tingrett i dommen.

Retten viser til at under soning i et åpent fengsel hadde begynt å kjøpe og misbruke medikamenter illegalt, noe hun fortsatte med etter soningen.

I dommen sår det at kvinnen trengte kurspengene til å nettopp finansiere forbruket av medikamenter som hun hadde begynt å kjøpe illegalt.

«Da hun mottok kurspengene visste tiltalte også at hun ikke ville klare å betale tilbake pengene hun fikk fra kursdeltagerne.»

