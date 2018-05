Kraftig økning i voldstrusler mot lærere i Oslo-skolen

Publisert: 07.05.18 10:19 Oppdatert: 07.05.18 11:03

Hele 3000 tilfeller ble rapportert i 2017.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Det er sterkest økning av trusler mot lærere fra de yngste elevene. Mandag morgen la Utdanningsetaten frem en rapport om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen.

Dette er hovedpunktene i rapporten:

Antallet «svært alvorlige» hendelser økte fra 167 i 2015 til 436 i fjor

Antallet «alvorlige» hendelser ble nesten tredobler fra 425 i 2015 til 1219 i fjor.

Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1515 i fjor.

Ifølge rapporten er det er flest hendelser per ansatt ved spesialskoler, mens det er én av tre elever ved ordinære skoler som står for de fleste hendelsene. Det er sterkest økning av trusler mot lærere fra de yngste elevene.

– Det som kanskje vil overraske noen, er at det er de yngste elevene - barn fra 6 til 12 år - som står for de fleste volds- og trusselhendelsene, sa direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i Oslo kommune på en pressekonferanse mandag morgen.

Ialt er det 7, 6 prosent av den samlede arbeidsstaben i Oslo-skolen som har opplevd trusler eller vold fra elever. Dette er på landsgjennomsnittet, heter det i rapporten. Tall fra nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø- og helse viser at det samme tallet for norske arbeidstakere ligger på 7, 5 prosent.

I innkallelsen til pressekonferansen presiserer etaten at varslingsrutinene har blitt bedre, og at dette kan være en årsak til at tallene er høyere enn vanlig i år.

Fire hendelser var så alvorlige at de blir meldt til Arbeidstilsynet. Slike hendelser er definert som «alvorlig skade» ved at de medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. 43 hendelser ble politianmeldt.

- Det første det handler om er å bli kjent med de som jobber tettest på elevene, det vil si lærerne. Vi må kjenne elevene våre. Vi må vite litt mer enn om bare det faglige, sier Elisabeth Dullum - rektor ved Apalløkka skole.

Hun avslutter med å si at hardt arbeid nytter, etter å ha trukket fram viktigheten av miljø-tiltak i skolen.

Ifølge skolenes innrapportering har også vold fra elever mot andre elever økt kraftig i 2017. Det ble innrapportert 1174 vold- og trusselhendelser i fjor, mot 698 året før.

