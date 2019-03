RETT VEST: Lørdag ettermiddag ventes skadepotensialet å øke, da vinden dreier til rett vestlig. Foto: Kart: StormGeo

Kraftig storm på vei mot Nordland og Trøndelag – beredskap blir varslet

Et kraftig stormsenter er på vei mot Norge og vil slå inn mot kysten av Nordland og Trøndelag lørdag formiddag. Beredskapen i tre fylker er gitt forhåndsvarsel om uværet.

– Slik det ser ut nå, ligger det an til å få faregrad oransje nivå i varslene, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Dagens prognoser tilsier full til sterk storm fra Stad og til Lofoten fra lørdag formiddag – men det råder fortsatt noe usikkerhet om hvilken bane det kraftige uværet kommer til å ta. Tidligere prognoser har ført uværet litt lenger nord.

NB! Hissig storm idag

Et lite og hissig stormsenter slår inn mot kysten mellom Bodø og Narvik idag torsdag. Dette kom nokså kjapt inn i prognosene onsdag kveld, og beveger seg fort.

– Vi snakker liten storm til full storm, som slår inn i formiddag eller tidlig ettermiddag. Retningen er rett vest. Vi varsler fare gult nivå. Lavtrykket beveger seg fort, og det verste er over på et par timer, sier Fagerlid.

NY STORM PÅ VEI: En rekke stormer har truffet Bodø og Nordland i vinter. Her fra forrige lørdagsstorm – 16. februar i Bodø. Foto: Rasmussen, Torstein / NTB scanpix

Intenst lavtrykk

Stormen som varsles på lørdag, er betydelig større, og vil påvirke en helt landsdel:

– Dette er et svært kraftig lavtrykk, som har et trykk i sentrum helt nede på 956 hektopascal når det passerer øya Jan Mayen, og begynner å svekkes, forklarer han.

Til sammenligning var orkanen «Berit» som slo inn over Sunnmøre i 2011 en kjerne beregnet til et trykk på 944 hektopascal. Normalt trykk i Norge ligger på 1013 hektopascal.

Forvarsel til beredskap

Meteorologisk institutt har sendt ut et forvarsel til beredskapsinstansene i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland om at det kan bli økt beredskap i forbindelse med stormen lørdag.

– Så får vi se torsdag og fredag om hvor dette treffer kraftigst, og sende mer presise farevarsler, sier Fagerlid.

Vind fra rett vest

Vinden øker på lørdag morgen, og ser ut til å nå full til sterk storm.

– Men det er utpå ettermiddagen at vi anser farepotensialet størst, fordi vinden dreier til rett vestlig, noe som slår rett inn mot kysten og inn i fjordene. Vi har også et vindfelt som går helt fra Grønland til norskekysten, noe som også medfører fare for økt vannstand og høyt bølger, advarer han.

Snøfall i stormen

Hans kollega i StormGeo, meteorolog Isak Slettebø, er litt mer forsiktig i sine anslag for vindstyrke, men mener at vi kan få liten til full storm i perioder av lørdagen.

– Men slik temperaturen ser ut til å bli, kommer det til å falle nedbør som snø i denne stormen, faktisk vil det kunne falle mest snø sørover på Vestlandet og kanskje like til Sørlandet. Dette er et lavtrykk som kommer med nokså kald Grønlandsluft, forklarer han.

Minner om januarstormer

– Men er ikke dette helst en vinterstorm? Er vi ikke i våren nå?

– Vel, vi er bare kommet til mars. På flere vis minner denne stormen om den serien med stormer vi hadde inn mot Nordland i januar. Også da hadde vi høytrykk i sør som styrte lavtrykkene i en litt nordlig bane og samtidig medvirket til at det ble et stramt vindfelt på sørsiden av lavtrykkene, sier Slettebø.