Mann pågrepet etter flere tilfeller av uønsket seksuell atferd i Oslo

Det bekrefter politiet i en pressemelding fredag.

Torsdag ettermiddag litt etter klokken 16 ble en mann i midten av 20-årene pågrepet av politiet i forbindelse flere overfall i Oslo.

Han skal ha oppsøkt unge kvinner samme ettermiddag og utvist uønsket seksuell atferd, herunder blotting, opplyser politiet.







Mannen er nå siktet for to tilfeller av seksuelt krenkende atferd torsdag, i tillegg til et tilfelle av seksuell handling ved Linderud onsdag. Han er foreløpig ikke avhørt.

– Han vil i dag bli fremstilt for lege for en foreløpig vurdering av hans tilregnelighet tilregnelighetFor å kunne straffes må en person ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Det innebærer at personen må ha hatt et minstemål av modenhet, sjelelig sunnhet og bevissthet., skriver politiet i pressemeldingen.

Siktede er kjent for politiet fra tidligere for mindre alvorlige forhold, men ikke for seksuallovbrudd, opplyser politiet.

Undersøker sammenheng

Politiet undersøker om den siktede kan settes i sammenheng med noen av de tre overfallene mot unge kvinner i Grønland- og Tøyenområdet tidligere denne uken.

– Hittil i år har det vært svært få lignende saker i Oslo, men dette er saker som skaper frykt og usikkerhet, og vi ser veldig alvorlig på disse hendelsene, sa seksjonsleder Ann Kristin Grosberghaugen i en pressemelding torsdag, da de opplyste om overfallene.

Politiet beskriver de tre hendelsene de meldte om torsdag slik:

Den første hendelsen skjedde natt til mandag 12. juni rundt kl. 03.35 i Botsparken utenfor Oslo fengsel. Fornærmede har forklart at hun ble overfalt av en ukjent mann i mørke klær. Saken etterforskes som forsøk på voldtekt forsøk på voldtekt Man snakker om voldtekt, eller forsøk på voldtekt, når den seksuelle omgangen skjer ved bruk av vold, makt eller trusler. Eller at det skjer mot noen som ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst. .

Den andre hendelsen skjedde mandag 12. juni rundt kl. 17.20 i Kampen park ved Sons gate. Saken etterforskes som seksuell handling uten samtykke seksuell handling uten samtykke En seksuell handling uten samtykke kan for eksempel være å berøre kjønnsorgan eller pupper uten at vedkommende ønsker det. .

Den tredje hendelsen skjedde natt til onsdag 14. juni rundt kl. 01.30 ved Eiriks gate/Jens Bjelkes gate. Overfallet skjedde etter at en ukjent mann kan ha fulgt etter fornærmede. Saken etterforskes som forsøk på voldtekt.

Donya Alizadeh er oppnevnt som bistandsadvokat for kvinnen som skal ha blitt forsøkt voldtatt i Botsparken mandag. Hun forteller at hennes klient er veldig glad for at politiet har pågrepet en mistenkt.

– Hun håper på rettferdighet i denne saken, sier Alizadeh.

Politiet påpeker i pressemeldingen at de undersøker om den siktede kan settes i sammenheng med noen av de tre overfallene, og politiet har ikke bekreftet at mannen som er pågrepet er mistenkt i saken til klienten til Alizadeh.

