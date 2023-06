FROSTA: Den tidligere kommuneoverlegen er siktet for 34 voldtekter, og 90 personer har anmeldt han.

Legesaken på Frosta: Varsler gransking av kommunen, statsforvalteren og Helsetilsynet

Målet med granskingen er å finne ut av hvordan systemene som skal hindre slike saker, har fungert.

skal granske legesaken på Frosta, der en tidligere kommuneoverlege som er siktet for 34 voldtekter. Totalt 90 personer har anmeldt han.

De skal se på rollen til kommunen, Statsforvalteren i Trøndelag og Statens helsetilsyn i saken.

Ukom har lagt vekt på at kommunen har bedt om en bredere gransking av hvordan varslene ble håndtert av tilsynsmyndighetene.

– Vi skal kartlegge hvordan de kontrollinstansene som skal forebygge hendelser som dette, har fungert, sier direktør i Ukom Pål Iden i en pressemelding.

Det pågår nå en tilsynssak i regi av Helsetilsynet og politiet jobber med etterforskning.

Den tidligere kommuneoverlegen har hele tiden nektet straffskyld. Han har også anmeldt en av varslerne for falsk forklaring.

Håper på endringer

Kommunedirektør i Frosta, Endre Skjervø, har vært tydelig på at han ønsker en større gransking av saken.

– Vi er glade for at Ukom oppretter sak, og ser frem til å snakke med dem. Vi skal bidra så godt vi kan til å opplyse saken og bidra til at alle får svar på hva som skjedde, skriver Skjervø til VG i en sms.

Han håper granskingen kan bidra til å belyse svakheter i systemet, og føre til endringer.

VG har også vært i kontakt med Helsetilsynet angående granskingen, der de svarer følgende:

– Vi har et pågående tilsyn i denne saken, og tar til etterretning at UKOM også velger å gå inn i den nå, skriver konstituert direktør Heidi Merete Rudi i en e-post.

Første varselet kom i 2006

Det første varselet på kommuneoverlegen kom i 2006. Men det endte den gangen med en advarsel.

I 2017 kom det en ny klage, fra en da 17 år gammel jente. Denne saken ble avsluttet etter en samtale mellom jenta og legen.

Men i 2021 kom det en tredje klage. Det ble opprettet tilsynssak hos Statsforvalteren i Trøndelag og saken ble sendt videre til Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet besluttet å anmelde legen, og suspenderte hans autorisasjon som lege 18. juli 2022.

Nå har Helsetilsynet fratatt hans autorisasjon som lege på permanent basis, ifølge TV 2.

