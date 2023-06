HEMMELIG: – Hvis slekten til jentene vet hvem vi er kan de forfølge oss for å finne fram til der vi skjuler jentene. Vi kan ikke si deg noe, egentlig. Du må ikke skrive hvor vi sitter nå, ikke hvilke skoler de går på, ikke hvilke shoppingsentre de går på. All slik informasjon kan bli farlig for jentene, sier fosterforeldrene «Svein» og «Marit».

Skjuler de truede barna

«Svein» og «Marit» er hemmelige fosterforeldre - for barna som har flyktet fra sine egne familier.

Kortversjonen «Svein» og «Marit» er hemmelige fosterforeldre som beskytter barn som har flyktet fra sine familier på grunn av trusler om tvangsekteskap og æresvold.

De bistår barnevernet med å beskytte jenter som flykter fra familien og må leve i skjul.

Disse barna har høyeste sikkerhetsrisiko, og lever under Kode 6 – et liv på hemmelig adresse og med nytt navn.

I 2013 plasserte 37 barn på Kode 6 i det statlige barnevernet. Vis mer

Saken stod første gang på trykk i VG 9. mars 2014.

Et sted på Østlandet sitter et ektepar med hendene i kors og veier sine ord nøye. Da VG kom, presenterte de seg med et kort håndtrykk - men ingen navn. Anonymitet betyr alt:

– Nå har vi klart å holde hjemmet vårt hemmelig i seks år. Det skal vi fortsette med. Blir vi gjenkjent, kan vi ikke lenger brukes som fosterforeldre. Da må barna som lever i skjul hos oss, flyttes, sier fosterfaren «Svein».

Han og kona «Marit» er en av fem familier som utgjør en gruppe i Bufetat med spesielt ansvar for jenter som er truet på livet av foreldre, eksmann og slekt.

– Vi er blitt forfulgt, og vi har hatt to kidnappingsforsøk. Jeg vil ikke oppleve det igjen. Jeg vil kunne kjøre hvor jeg vil uten å måtte se meg over skulderen, sier Svein.

Nødhavn i Norge

VG Helg skrev i går om spesialutsendingen Merete Munch, som fra sin base i Jordan reiser ut til Irak og redder norske jenter fra et liv i tvangsekteskap og vold.

PÅ OPPDRAG I ERBIL: Merete Munch på oppdrag for Norge i Nord-Irak.

Munchs oppgave er å få dem tilbake til Norge. Her i landet tar barnevernet over.

De aller fleste jentene som flykter fra familien, er truet på livet. De må leve årevis i skjul, kanskje for resten av livet. Kvinnene over 18 år får eget bosted, mens jentene som er yngre blir bosatt i fosterhjem. Som hos «Svein» og «Marit».

I seks år har ekteparet passet på jenter som må leve i skjul. I seks år har de hatt et sikkerhetsregime verdig en militærleir.

Ingen kan vite hvor de bor. Hjemmet ser normalt ut, men er en festning med egne, hemmelige sikkerhetstiltak. Bilen de kjører er ikke registrert på dem.

Kameraer utenfor registrerer hver bevegelse, og på flere steder i huset er det panikk-knapper. Trykkes de inn, reagerer vakter og politi umiddelbart.

– Det er ganske mye du må tåle når du passer på disse jentene. I perioder må vi akseptere at politiet ringer på hos oss for å sjekke hver time, døgnet rundt. Men jeg gjør det gjerne. Jeg er stolt av det vi gjør. Vi redder liv, enkelt og greit, sier fosterfar Svein.

For tiden passer de på to jenter som lever i skjul på grunn av trusler om æresvold.

«Lisa» flyktet fra familien sin da hun gikk på ungdomsskolen. Hun sto i fare for å bli giftet bort under tvang. Nå har hun levd i flere år under beskyttelse av Svein og Marit.

Like heldig var ikke «Hanna». Hun ble giftet bort til en langt eldre mann da hun var tidlig i tenårene. I flere år levde hun som gift inntil hun ble reddet.

Som et fengsel

De to første årene «Lisa» var hos fosterforeldrene, gikk hun knapt ut.

– Vi tenkte at det måtte oppleves som et fengsel for henne, å være innomhus så lenge. Men for henne var det ikke det. Det var nok frihet å bare bo hos oss, sier Svein.

Ingen andre barn i Norge har høyere sikkerhetsrisiko enn disse. De lever på Kode 6 – et liv på hemmelig adresse og med nytt navn - den sterkeste beskyttelse den norske stat kan gi.

I 2013 ble 37 barn på Kode 6 plassert i det statlige barnevernet. All post sendes via Kripos.

Ingen skal vite hvor disse jentene oppholder seg.

- Jentene lever et veldig kontrollert liv. De kan ikke bare gå ut som andre ungdommer. Blir de funnet, kan de bli drept. Du tenker sikkert at det kan da ikke være så gærent? Så farlig? Men det er det, sier Marit.

– Familien til Lisa har truet henne på livet. Eksmannen til Hanna har truet henne og oss. De skal ta alle som hjelper henne, forteller Svein.

Sammen med politi og barnevern har de laget en sikkerhetsplan med scenarier for alle situasjoner: Hva kan skje på kjøpesenteret, hva hvis faren tar henne på skoleveien, hva hvis en fra slekten står utenfor døren?

– Du må hele tiden tenke gjennom hva du gjør. Hvis du har faste rutiner, er du lett å fange. Det gjelder å være bevisst det hele tiden, og ta litt nye veier av og til. Jeg må alltid være to skritt foran alle mulige trusselsituasjoner, sier Marit.

– Hvis vi er på et nytt kjøpesenter, går jeg to skritt bak resten av familien for å passe på dem. Jeg må holde alle under oppsikt, sier Svein.

De har bilder av de nærmeste familiemedlemmene til jentene, og har jevnlige kriseøvelser.

– Det er viktig å øve, for vi må ha kort reaksjonstid. Hvis familien klarer å hente jenta, kan de være ute av landet innen kort tid. Vi er et lite land, med kort vei til grensen. Derfor har vi en reaksjonstid på et kvarter. Hvis jentene skal være hjemme klokken fire, begynner jeg å lete etter dem kvart over. Et kvarter etter det ringer jeg politiet.

Måtte flykte

De har flere ganger fått bevis for at jenta er i fare. En dag møtte faren hennes opp på skolen. «Har dere sett Lisa i dag?», spurte han elever som var på datterens alder. Jo da, svarte de. Lisa hadde time nå.

– Antagelig hadde faren reist til skoler i hele regionen vår og spurt det samme spørsmålet. Nå fikk han napp, forteller Svein.

Da noen elever gikk til Lisas klasserom og fortalte om mannen som ventet på henne i skolegården, forsto både hun og læreren hva som skjedde.

Læreren låste klasserommet, og fikk varslet skolens ledelse, som varslet politiet, barnevernet og fosterforeldrene.

Det var rolig da politiet kom og tok faren med seg til politihuset. Men de var tydelige til fosterfar:

«Vi kan ikke holde ham lenge. Han har ikke brutt loven. Så dere må være ute av huset i løpet av en halv time».

- I løpet av en halv time hadde jeg og jenta pakket og reist av gårde. Politiet sa hvilke veier vi kunne bruke, og hvilke vi måtte holde oss unna. Det ble en god omvei. Mens vi kjørte, arbeidet politiet med å finne ut hvor det var trygt for oss å reise. Vi hadde ingen anelse om hvor lenge vi måtte være borte, eller hvilke konsekvenser det ville få at faren hadde funnet skolen, forteller fosterfaren.

Usikkerheten var stor: Visste faren og slekten hva fosterforeldrene het? Visste faren hvor de bodde? Kunne vi kjøre vår egen bil?

Svein og Lisa bodde på hotell de første dagene, men selv det var vanskelig: Kunne han bestille rom under eget navn?

– Etter hvert fant politiet et sted som var trygt. Jeg kan ikke si mer enn det, sier Svein.

Etter en uke kunne de reise hjem igjen, men til et hus hvor sikkerheten var økt til det maksimale. Den neste tiden - de vil ikke si om det handlet om dager eller uker - fikk de besøk av sikkerhetsvakter hver time døgnet rundt. Jenta ble eskortert til skolen av politi og vakter.

– Det var også som et slags signal hvis noen overvåket henne, et signal om at «vi passer på henne».

Ikke redde

Da far og slekt nok en gang var på jakt etter «Lisa» et års tid senere, var både fosterforeldre og politi bedre forberedt. Denne gangen måtte de være hjemmefra i tre uker før politiet ga grønt lys.

– Vi forsøkte å lage en ferietur ut av det. Men vi visste veldig godt hvorfor vi var på reise, sier Svein.

Til tross for alt som har skjedd, og alt de forbereder seg på, er de ikke redde. Begge to framstår som mer enn vanlig rolige personer.

– Det er et krav i en jobb som dette. Du kan ikke hausse deg opp over den minste utrygghet. Men når vi har følt behov for å ha en person som er større enn meg i nærheten, har vi leid inn en vakt.

– Jeg er ikke redd nå. Men jeg vil bruke hodet, slik at vi slipper å bli det, sier Marit.

Det er Lisa.

– Jeg frykter det verste. Jeg vet hva pappa er i stand til. Finner de meg kan de drepe meg eller gifte meg bort. Nå er jeg fri og jeg kan være meg selv. Det kunne jeg ikke før, sier hun til VG.

– Lisas frykt er at hun ikke vil klare å si nei til faren hvis han plutselig står der og beordrer henne inn i en bil. Men du har klart det, sier Svein og snur seg mot Lisa:

– Du har greid det. Det var en gang du trodde du så ham, og da klarte du å gå rundt et hjørne og løpe vekk fra ham.

Han snur seg tilbake til VG:

– Heltene i denne historien er jentene. Det er de som våger å ta skrittet ut. Det er de, og ikke vi, som risikerer noe.

Ensomt liv

Det krever et stort apparat for å passe på jentene. Svein og Marit er i kontakt med tre politidistrikter, grensestasjonene, fire barnevernstjenester, to advokater, to skoler og helsetjenesten.

– Vi setter opp noen tette skott mot truslene utenfor oss, og innenfor disse skottene forsøker vi å leve et så vanlig liv som mulig. Jobben til Lisa og Hanna er å gå på skole og lære. Resten er vår jobb.

Uansett hvor givende det er, kan det tidvis oppleves ensomt.

– Jeg kan knapt snakke med noen om jobben jeg gjør. Naboene vet jo at vi er fosterforeldre, men ikke hvor alvorlig det er. Det kan jeg ikke dele med noen andre enn kona mi, veilederen og kollegene i veiledningsgruppen, sier Svein.

De tror det kommer til å bli flere saker med tvangsgifte i årene som kommer, og at det vil bli behov for flere familier som kan gjøre deres jobb.

– Få i Norge var klar over dette problemet tidligere. Hvis du snakker med ei jente som forteller at hun har det strengt hjemme, er det lett å tolke det på en norsk måte og svare at «men det er da greit med litt regler». Det de kaller en streng oppvekst handler om noe langt mer alvorlig. Men når de kommer og er tydelige og sier at de kommer til å bli drept, tror vi ikke på dem.

Ekteparet har voksne barn, og kunne ha levd et langt friere liv, hadde de ikke vært nødt til å leve i skjul sammen med jentene.

– Noen spør oss hvorfor vi gjør dette nå. Men det er vi som lever det gode liv. Ingenting kan kjennes bedre enn å hjelpe jentene.

Lisa er glad for at hun bor hos Svein og Marit. Likevel, etter en hel ungdomstid på skjult adresse, er hun ennå redd for å bli funnet.

– Jeg er aldri 100 prosent trygg. Så lenge jeg har folk rundt meg, er jeg tryggere, men ikke fullstendig. Det eneste stedet jeg slapper virkelig av er her hjemme, sier hun.

Jeg frykter det verste. Jeg vet hva pappa er i stand til. Finner de meg kan de drepe meg eller gifte meg bort. Nå er jeg fri og jeg kan være meg selv. Det kunne jeg ikke før. «Lisa» til VG

