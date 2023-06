STRAND I HAVET: Helene Strand (48) og datteren Silje (19) tester badevannet på Ingierstrand Bad.

Advarer mot kjøttetende bakterier i vannet – ett råd hjelper

Forskere advarer mot hissige bakterier i badevannet, hvis varmen fortsetter. De anbefaler at du tar med et nyttig hjelpemiddel i badebagen.

– Det er deilig vann. Forfriskende. Vi har hørt at det kan være kjøttetende bakterier i vannet nå, men føler oss ganske trygge, sier Helene Strand (48) og datteren Silje Strand Gundersen (19).

STRAND I OSLOFJORDEN: Silje (19) og Helene Strand (48) sier de vil følge tipset fra Havforskningsinstituttet neste gang de pakker badebagen.

Det finnes kjøttetende bakterier i havet som kan gi leie infeksjonssår, og de trives veldig godt akkurat nå.

Vibrio vulnificus, Shewanella putrefaciens og Vibrio parahemolyticus er viktigst, ifølge seniorforsker Øivind Bergh ved Havforskningsinstituttet:

– Vedvarende høy sjøtemperatur fra 18–20 grader og oppover – altså skikkelige hetebølger etter norske forhold, gir risiko for forekomst av slike bakterier med smitte av mennesker, sier seniorforsker Øivind Bergh ved Havforskningsinstuttet.

STRAND I FARTA: Helene og Silje Strand i fritt fall fra tremeteren på Ingierstrand Bad.

– De er ganske varmekjære, og dette er derfor sjelden i Norge, men varmere hav gjør at vi kan forvente noe mer forekomst av disse, sier Bergh.

Bakteriene blir populært kalt «kjøttetende».

De siste ukene har varmt vær fått ekstra fart på badetemperaturene og det øker risikoen.

– Det som hjelper er å unngå å bade hvis du har åpne sår og rifter som ikke har grodd, sier Bergh.

Badesko hjelper mot kjøttetende bakterier

Han har også et effektivt tips til hva du bør ta med i bagen, som gjør badingen mye tryggere:

– Å bruke badesko for å unngå å skjære seg opp hjelper, sier han.

TIPS MOT BAKTERIER: Badesko beskytter mot rifter og dermed mot kjøttetende bakterier, ifølge Havforskningsinstituttet.

Helene og Silje Strand opplyser at de vanligvis har med badesko i bagen, men at de glemte dem denne gangen. VG møter dem på Ingierstrand i Follo, der de slapper av før jobb og skoleavslutning på ettermiddagen. Stedet er blant annet kjent for et ikonisk stupetårn på 10 meter.

– Her er det fint å hoppe fra bryggen eller stupetårnet så det går fint. Vi kommer til å ta med badeskoene neste gang, da føles det tryggere å vasse, sier de.

De anslår at badetemperaturen er mellom 16 og 18 grader.

Ifølge Folkehelseinstituttet, har den kjøttetende Vibrio-bakterien noen knep for å angripe kroppen.

– Sykdom kan oppstå når bakterien kommer inn gjennom et hudsår mens man bader og spres videre i kroppen, skriver seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet Ettore Amatao i en e-post til VG.

UTBRUDD: I 2018 var det et utbrudd av bakterien i Norge. Siden da har FHI intensivert overvåkningen av forekomsten av bakterien, forteller seniorrådgiver hos FHI, Ettore Amatao.

Amatao forteller at bakterien kan føre til en svært alvorlig infeksjon, som utvikler seg raskt.

Vibrio-bakterien er usynlig og kan hverken kjennes igjen på lukt eller smak. Med andre ord kan du svømme midt blant bakterien – ute å vite det selv.

Det er særlig kysten langs Sør-Norge som er utsatt. På Yr sin oversikt over badetemperaturer, viser gradestokken allerede 20 grader flere steder i Sør-Norge.

Skulle man være uheldig i vannet, burde man rense såret med rent ferskvann.

Infeksjon? Dra raskt til legen

Amatao forteller at symptomene ofte starter innen et døgn etter smitten.

– Huden over det infiserte området vil bli rød og hoven.

Han sier det hovne området vil utvide seg raskt.

– Dersom man får en infeksjon i et sår og særlig om denne utvikler seg raskt, bør lege raskt oppsøkes.

Personer med immunsvikt, leversykdom og eldre er særlig utsatt for å få alvorlig infeksjon, men også friske personer kan bli syke av bakterien, ifølge Amatao.

Har du et åpent sår kan det derfor være lurt å holde seg på land – eller dekke det helt til med vanntett plaster.

Hvor er kjøttetende bakterier?

– Det er brakkvann langs kysten som er mest utsatt. Altså saltvann, men med litt innblanding av ferskvann fra land. Disse bakteriene må ha litt salt, så de fins ikke i ferskvann, sier Øivind Bergh i Havforskningsinstituttet.

Han understreker at ferskvann kan ha problemer med andre type bakterier i varmen, typisk kilde er avføring fra dyr.

URBANE BAKTERIER: Brakkvann er utsatt for bakterien, det vil si sjøvann med litt innblandet ferskvann fra land. Her fra stranden ved Operaen og Munch-museet.

Døde etter å ha spist østers

Det er ikke bare på svømmetur at man kan bli smittet av den farlige bakterien. En 54-år gammel mann døde fredag av bakterien etter å ha spist rå østers i Missouri i USA, ifølge AP news.

