MØTTES: Rolf Jacobsen har foreslått strengere straffer for villmannskjørere. Nå får han støtte fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

Nå vil Sylvi ta bilen fra villmannskjørere

Møtet med trafikkskadede Rolf (62) gjorde sterkt inntrykk på Frp-leder Sylvi Listhaug. Nå ser hun til danskene for ny lovgivning.

Den 62 år gamle legen ble i januar i fjor påkjørt bakfra i nesten 200 kilometer i timen på vei nordover i Nøstvettunnelen. Mannen som kjørte på Rolf fikk 60 dagers fengsel.

VG møtte Rolf Jacobsen (62) og kona Dorte Kvist (62) tidligere i år.

Mens kona slapp nesten uskadet fra ulykken, er Rolf i dag lam fra brystet og ned.

– Fra å ha gått på to bein, vært i jobb og hatt en normal hverdag, sitter han nå i rullestol og må ha hjelp til mye. Det sier noe om hvor vanvittig fort livet kan snus opp ned, sier Sylvi Listhaug i (Frp).

I begynnelsen av juni dro hun selv på besøk til Rolf.

Torsdag fremmet hun forslag om å endre loven i Stortinget. Nå vil hun åpne opp for at norsk politi også kan inndra bilene til råkjørere.

– Vi kan ikke akseptere denne typen atferd som er så farlig. Vi er nødt til å gjøre noe med reaksjonene på denne typen fartsovertredelser. Jeg håper andre partier også ser at dette er noe som må tas tak i, sier Sylvi Listhaug til VG.

Info Frps forslag Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringer, for å heve strafferammen for overtredelse av straffeloven § 280 og § 281 til henholdsvis inntil 5 års og inntil 8 års fengsel.

Stortinget ber regjeringen utrede skjerpede regler for tap av førerrett ved villmannskjøring.

Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringsforslag for å sikre at motorvogn som er benyttet ved en straffbar hastighetsovertredelse hvor hastigheten har vært 200 km/t eller mer, som hovedregel skal inndras og at verdiene som inndras etter disse bestemmelsene går uavkortet til trafikksikkerhetstiltak. Vis mer

Bilpartiet ser dermed til Danmark, som har hatt et lignende lovverk siden 2021. Listhaug mener pengene som staten tjener på å selge de inndratte bilene skal brukes på trafikksikringstiltak.

– Jeg er også veldig glad i å kjøre bil, og jeg synes det er gøy å tråkke på gasspedalen. Men det er lover og regler som må følges. Om man vil kjøre så fort må man oppsøke motorsporten. Man kan ikke holde på med det i på offentlige veier der man kan utgjøre en fare for seg selv og andre, sier Listhaug.

Også UP-sjef Knut Smedsrud har tatt til ordre for en lignende lovendring.

Nylig omtalte VG hvordan maskerte kappkjørere sperret av E18. En sivil politibil jaget en råkjører i 200 km/t.

– Det er helt vanvittig at de sperrer av motorveien for å drive med den type kjøring. Det er mildt sagt livsfarlig, sier Frp-politikeren.

STERKT MØTE: I begynnelsen av juni besøkte Sylvi Listhaug ekteparet Rolf Jacobsen (62) og Dorte Kvist (62).

Listhaug foreslår også å heve strafferammene for uaktsom forvoldelse av betydelig skade og uaktsomt drap fra tre og seks år, til henholdsvis fem og åtte år.

Hun tar også til orde for at folk som mister lappen for «livstid», ikke skal kunne søke om å få ta den på nytt etter fem år.

– Vi mener vi bør utvide antall år, og dersom dette skjer gjentatte ganger – bør du ikke få lappen tilbake i det hele tatt.

– Hva er en rimelig periode da?

– Vi er ikke helt ferdig diskutert på dette internt i partiet, men vi bør utrede i alle fall en dobling, sier hun.

Rolf Jacobsen (62) har engasjert seg i trafikksikringsarbeid etter ulykken i fjor. Han tok selv til ordre for dansk lovgivning i en VG-sak i april i år.

– Jeg ønsker å formidle min historie på en usentimental måte for å kunne informere og vise hva konsekvensene kan bli både for meg, barn, omgivelse og jobb. Det er så inderlig vidtrekkende, sier han i dag.

Han er takknemlig for støtten han har fått.

– Jeg er veldig glad for at det har kommet så langt, og at det nå resulterer i et lovforslag i Stortinget, sier han.

VG har tidligere snakket med forsvareren til mannen som kolliderte med Rolf.

– Han har erkjent straffskyld og er lei seg for det som har skjedd. Han gråt i rettssalen da han hørte på fornærmede. Han hadde ikke lyst til at noen skulle bli skadet. Og han synes det var fælt å høre om skadene Jacobsen fikk, fortalte advokat Martin Hay.

KJÆRLIGHET: Ekteparet Rolf og Dote har vært sammen i over 30 år.

VG har vært i kontakt med Hay i forbindelse med denne saken. Han forteller at hans klient fortsatt tenker mye på Jacobsen og hvordan det har gått med ham. Politiet har anket saken mot klienten hans, men den er ennå ikke berammet.

– Jeg er ikke ute etter at det skal være tilbakevirkende kraft, slik at min skadeforvolder får strengere straff. Det er ikke derfor jeg bruker de kanalene jeg kan for å kjempe for saken. Det handler om fremtiden. Vi kan ikke feie dette bort å si «det er slik unge menn gjør». Jeg vil heller si: «Det er slik unge menn dør ... og skader andre». Det går ikke å se gjennom fingrene med, sier Jacobsen.

VG skrev torsdag om norske Shakhwan Ameen (33) som ble fratatt bilen i Danmark. Han ble målt til 228 km/t, men hevder han kun kjørte mellom 130–150 km/t. Han sier til NRK at også han støtter et slikt lovverk.

– Det synes jeg er bra, jeg er ikke imot denne regelen. Jeg synes det er greit for folk som faktisk bryter loven, sier han.

Også Høyre tar til orde for å innføre regler der bilen kan inndras.

MISTET BILEN: Shakhwan Ameen fikk Lamborghini-en sin inndratt i Danmark.