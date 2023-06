Vanningsrestriksjoner i Oslo – men her vannes det for fullt

Til tross for restriksjoner i Oslo, er vanningsanleggene i Slottsparken fortsatt i gang.

Tirsdag denne uken innførte Oslo kommune restriksjoner mot vanning med hageslange og spreder.

Restriksjonene gjelder alle husstander og næringsaktører i Oslo inntil videre, og gjelder hele døgnet.

Flere har imidlertid reagert på at Slottet fortsatt vanner, til tross for restriksjoner.

Oslo kommune sier til VG at de har innvilget søknad fra Slottet om dispensasjon fra restriksjonene som nå gjelder.

– I praksis betyr det at Slottet får kjøre vanningsanleggene hver natt. Vanningen vil bli programmert slik at de områder og plantefelt som trenger det mest prioriteres, skriver kommunikasjonssjef Jean-Yves Gallardo i Vann- og avløpsetaten.

SLOTTSPARKEN: Slottet får lov til å vanne hver natt.

Begrunnelsen for det er at dette er helt nødvendige aktiviteter, slik at ikke umistelig biologisk materiale går tapt. Slottsparken er et unikt kulturminne som forvaltes som fredet, skriver Gallardo.

Mange av Oslos fontener får også gå som normalt, da disse gjenbruker vannet som allerede er i sirkulasjon.

Gravplassetaten får også bruke sine automatiske vanningsanleggene i en begrenset periode på nattetid, når fordampningen er minimal.

Ikke vannmangel

Årsaken til årets restriksjoner er imidlertid ikke vannmangel.

– Akkurat nå er fyllingsgraden i Maridalsvassdraget på hele 96 prosent, opplyser kommunen på egen hjemmeside.

Grunnen er kapasitetsutfordringer på ledningene som frakter drikkevannet.

Skullerud vannbehandlingsanlegg er under oppgradering for å tilfredsstille kravene til drikkevannskvalitet.

Oslo har to vannbehandlingsanlegg; ett på Skullerud og ett på Oset ved Maridalsvannet. Oset forsyner Oslos innbyggere med 90 % av det totale vannforbruket. Skullerud forsyner Oslo øst med de resterende 10 %.

Oppgraderingen av Skullerud, i kombinasjon med at forbruket av vann er svært høyt nå, gjør at kommunen har utfordringer med å levere nok vann ut til hele byen.

Arbeidet ble startet i vinter, men oppgraderingen har tatt lengre tid enn antatt.

VANNBEHANDLINGSANLEGG: Bildet er fra Oset, som ligger inn i fjellet nedenfor Maridalsvannet.

Kommunens råd

Kommunen har kommet med flere råd til hovedstadens innbyggere:

– Bruk kanne når du skal vanne planter og busker, opplyser Oslo kommune i melding som er sendt ut til hovedstadens innbyggere.

Videre kommer de med følgende anbefalinger:

Ikke klipp gresset for kort, lengre gress klarer seg bedre uten vanning.

Sørg for at kraner utendørs ikke står og lekker.

Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn, fordamper det meste av vannet.

Unngå å vaske bilen ofte.

– Det er ikke farlig at gress blir brunt. Når gresset ikke får vann søker røttene etter fuktighet lenger ned i jorden. Da får du en mye sterkere og kraftigere plen også året etter, skriver kommunen på egen hjemmeside.