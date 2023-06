KANSELLERT: En rekke selskaper har boikottet sjokolade fra Freia. Men hva skjer med Freia-eier Mondelez’ andre produkter?

Professor om Freia-boikott: − Dette er litt som å åpne Pandoras eske

Elkjøp boikotter Freia, men selger elektriske tannbørster og elektronikk som er like svartelistet. Her har noen vært litt for raske på avtrekkeren, tror NHH-professor Frode Steen.

Kortversjonen Elkjøp boikotter Freia, men selger andre svartelistede produkter

Freia eies av Mondelez, som ble svartelistet av Ukraina for krigssponsing

SAS, Turistforeningen og Stordalens Strawberry har også kastet seg på boikotten

NorgesGruppen, som eier Kiwi, Joker og Meny, er i dialog med Mondelez og Procter & Gamble

NHH-professor Frode Steen mener at boikotten kan ha uante konsekvenser Vis mer

– Vi ønsker å ta et aktivt standpunkt for å bidra til å påvirke til en positiv utvikling i situasjonen, skrev Elkjøp i pressemeldingen der de boikottet Freia i deres butikker.

Men samme selskap selger fortsatt produkter fra svartlistede Xiaomi og forbruksvare-giganten Procter & Gamble som eier merkene Braun og Oral-B.

– Det kan tenkes at de ikke har tenkt gjennom konsekvensen av dette, nemlig at det virker merkelig at de velger en liten ting der de er superprinsipielle, men ikke reagerer på større ting. Hvis dette blir et stort fokus kan en slik respons bli kostbar. Dette er litt som å åpne pandoras eske.

VG har vært i kontakt med Elkjøp, som ikke har svart på henvendelsene.

NHH: Frode Steen sier det er en «slippery slope» å åpne for boikott - men også at vi ikke skal undervurdere forbrukermakt.

Også flere andre selskaper, som SAS, Turistforeningen og Stordalens Strawberry har kastet seg på boikotten. Grunnen er at Freia eies av et digert internasjonalt selskap som heter Mondelez. Og de er fortsatt i Russland.

I mai ble Mondelez svartelistet av Ukraina som krigssponsorer.

– De som valgte Freia, har gjort det som er lavkostnadsboikott. Det koster ikke hoteller eller SAS noe ikke å ha det på hotellrom eller på flyene.

Mondelez lager også produkter som Ritz-kjeks, Philadelphia-ost og sjokoladedrikken O’boy. De er ikke boikottet:

Mondelez Norge

Dette er et utvalg av merkene Mondelez eier.

Freia

Bassetts

Daim

O’boy

Oreo

Philadelphia

Ritz

Stimorol

Tuc

V6

Twist

Kong Haakon

– Det setter en del av dem som boikotter i en kattepine. For hva er det neste?. Og dernest er spørsmålet, er dette en overreaksjon? Og hva skjer hvis matvarekjedene følger opp? Det er en enorm kostnad for Freia, og for kjedene.

– Det som er forskjellen er at Freia er norsk merkevare. Du får folk til å føle seg ille rundt noe som er supernorsk. Skal du få noe goodwill på dette, så er Freia mye mer nærliggende enn de «amerikanske greiene» som Gillette.

Bortsett fra Bunnpris, har ingen av matvarekjedene sagt hva de gjør ennå. Matgigant NorgesGruppen, som eier Kiwi, Joker og Meny er i dialog med både Mondelez og Procter & Gamble.

– Det er flere selskaper på den listen, og derfor er det viktig for oss å bruke tid. En boikott vil kunne ramme uskyldige og få mange alvorlige konsekvenser, sa kommunikasjonssjef Kine Søyland til VG.

Også en rekke andre selskaper er svartelistet, blant annet forbrukervarer-giganten Procter & Gamble, som eier det meste av hygieneprodukter og mange av de elektriske apparatene du har på badet:

Procter & Gamble

Dette er et utvalg av merkene Procter & Gamble eier:

Always

Ariel

Braun

Gillette

Venus

Head & Shoulders

Oral-B

Pampers

Clearblue

Pantene

– Freia utgjør 0,70 prosent av moderselskapet, spørsmålet er hvor mye effekt har det at lille Norge slutter å spise sjokolade annet enn at Freia sliter her hjemme. Men hvis vi får flere land med, kan det bli en endring.

– Dette illustrerer også kostnaden på å selge seg ut av landet. Da blir de en del av en internasjonal eierportefølje, enten de liker det eller ikke.

Info Disse boikotter Mondelez/Freia: Den Norske Turistforening (DNT)

Norges Fotballforbund

Hurtigruten

Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels)

Classic Norway Hotels

SAS

Norwegian

Widerøe

SJ Norge

Elkjøp Vis mer