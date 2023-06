LUFTHAVN: Lufthavnssjef Ivar Helsing Schrøen bekrefter til iTromsø at et strømbrudd førte til kødannelser og forsinkelser på flyplassen fredag morgen. Arkivbilde.

Kaos på flyplassen: − Må regne med forsinkelser

Tipsere melder om kaos på flyplassen i Tromsø, som følge av et strømbrudd.

Flere tipsere har meldt inn til iTromsø at det har vært lange køer og tendenser til kaos på flyplassen fredag morgen.

– Det har vært lange køer, og null informasjon, forteller Harald Melseth til iTromsø.

Han ankom flyplassen som reisende rundt 05.30, og ble overrasket av kaoset som møtte ham.

– Køen gikk helt til inngangsdøra, sier Melseth.

– Og vi visste jo ingenting der og da, fortsetter han.

Ingen informasjon

Han forteller at ingen av billettmaskinene virket.

– Det var én person som tok imot all bagasje manuelt, sier Melseth.

Da iTromsø prater med ham har han akkurat kommet seg gjennom sikkerhetskontrollen.

Han forteller at det kom en melding over høyttalerne på flyplassen kort tid før iTromsø kontaktet ham.

– Det har visst vært et strømbrudd i natt, fikk vi vite etter at vi var kommet til gaten, sier Melseth, som er på vei til Oslo for en helgetur.

Han reagerer på at det tok så lang tid før de reisende fikk informasjon om problemet.

FLYPLASSEN: Harald Melseth kom seg endelig til gaten, men flyet hans er forsinket.

Selv om flyet hans nå er forsinket, er han lettet over å ha kommet seg gjennom det verste av køkaoset.

– Nå ser det ut som det løser seg, sier Melseth.

Må forvente forsinkelser

Lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen bekrefter strømbruddet til iTromsø.

– Det har vært et strømbrudd i dag tidlig av ukjent årsak, tror det gjelder omkobling av en Trafostasjon, sier Schrøen til iTromsø.

– Det medførte da et strømbrudd, så har vår nødstrømsløsning fungert en periode, men av uvisse årsaker har den også sviktet. Så fikk også den tredje løsningen vår problemer, fortsetter han.

Schrøen sier at han enda ikke har helt oversikt over detaljene, men sier at strømmen er på igjen og at de jobber med å få trafikken ut av flyplassen.

– Vi holder på å restarte systemene, sier Schrøen og legger til at reisende må forvente en del forsinkelser i timene fremover.

– Det må man regne med. De første flyene skulle gå klokken 06.00, sier Schrøen og legger til at de forventer å ta forsinkelsene inn igjen i løpet av formiddagen.

Han vet ikke nøyaktig når strømbruddet først inntraff.