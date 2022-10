SAMLET: Flere steder i Norge har studenter onsdag samlet seg for å kreve gratis utdanning for alle og høyere studiestipend.

Studenter demonstrerer mot regjeringens statsbudsjett

Flere studenter møtte onsdag opp foran Stortinget for å vise sin motstand til regjeringens ønske om å innføre skolepenger.

I flere studiebyer samler studenter seg onsdag for å demonstrere mot statsbudsjettet for 2023. De krever at forslaget om innføring av skolepenger stanses og at studiestøtten økes.

– Jeg måtte selge eiendommen jeg hadde arvet av min egen far for å være her, sier Onwudiwe Anthony Chisom.

Han er 34 år og brukte åtte år av livet sitt på å spare opp nok penger for å kunne studere i Norge.

Hjemme i Nigeria jobbet han som lærer, pengene han tjente fra denne jobben sparte han. Men det var heller ikke nok for å kunne studere i Norge. Han måtte også selge eiendommen han hadde arvet fra sin egen far.

Nå er han en av mange studenter som mener regjeringens forslag om å innføre skolepenger for utenlandsstudenter er feil.

– De kommer til å bringe en stor ulikhet og segregering, sier han om forslaget til regjeringen.

VG møter han og andre som er samlet på OsloMet før demonstrasjonene i sentrum.

OSLO: Utenfor Stortinget samlet studenten seg med plakater.

Vil innføre studieavgift

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen at internasjonale studenter som kommer utenfra EU/EØS og Sveits må betale for å studere i Norge.

Forslaget til regjeringen legger opp til at universiteter og høyskoler skal kreve studieavgift fra og med høstsemesteret 2023. Regjeringen vil at avgiften minimum skal dekke kostnadene til utdanningsinstitusjonene.

Eksempelvis må internasjonale sivilingeniørstudenter ved NTNU regne med å betale 175.000 kroner i året i studieavgift om forslaget innføres, melder NTB.

Flere studentorganisasjoner reagerte kraftig da forslaget kom.

Står samlet mot forslaget

Utenfor OsloMet står en gjeng studenter fra flere land samlet. De er der for å vise motstand mot forslaget.

En som tar ordet og snakker foran de oppmøtte er Nigerianske Innocent Nwazuloke. Han studerer «International education and global development» ved OsloMet. Budskapet er klart.

– Folk fra Afrika og Asia kommer hit for å forandre våre historier, sier han.

INTERNASJONALE STUDENTER: Onwudiwe Anthony Chisom (til venstre) og Innocent Nwazuloke er studenter som regjeringen vil at skal betale for å studere i Norge.

Til VG sier han at forslaget kan føre til konsekvenser for folk fra det globale sør. Det er et begrep som ofte brukes for å identifisere regioner i Latin-Amerika, Asia, Afrika og Oceana.

– Å betale skolepenger er noe mange her ikke har råd til. Dette kan bli et stort problem for internasjonale studenter og jeg mener regjeringen må revurdere forslaget, sier han.

Nå må studenter fra land som for eksempel Nigeria vise at de har midler tilsvarende 128 887 kroner per år for å kunne studere i Norge.

Dette beløpet vil bli betydelig høyere dersom regjeringen får gjennomslag for forslaget.

TO TING: Det er to hovedsaker studentene på Eidsvolls plass utenfor Stortinget krever: Økt studiestøtte og fri utdanning for alle.

– Internasjonale studenter er sinte og forvirrede. Alle er triste og føler seg uvelkomne etter regjeringens melding. Det har Amine Fquihi som leder organisasjonene for internasjonale studenter i Norge, International Students' Union of Norway, tidligere sagt til VG.

Han mener Norge kommer til å slite i konkurransen om internasjonale studenter hvis skolepenger innføres.

– Viktig prinsipp

En av de som støtter demonstrasjonen er Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Det er to veldig betydningsfulle ting i årets statsbudsjett som påvirker studentene. Den ene handler om prinsipp og den andre handler om noe helt fundamentalt, sier Maika Marie Godal Dam, leder i NSO og legger til:

– Vi er opptatt av at alle skal ha de samme mulighetene til å ta høyere utdanning. Det har vært et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk lenge. Det forslaget som nå kommer fra regjeringen rokker ved det prinsippet, sier lederen i NSO.

PRINSIPP: Maika Marie Godal Dam, leder i NSO, mener at verdien av internasjonale studenter er større enn kostnadene ved å tilby gratis utdanning.

NSO mener studentstøtten er altfor lav, og spesielt lav med tanke på den høye prisveksten i samfunnet.

Det er disse to temaene som vil bli temaet under demonstrasjonen på Eidsvoll plass onsdag.

Det er ikke bare i Oslo studenter vil demonstrere. I Trondheim, Ås, Stavanger, Levanger og Volda.

Står sammen med forskjellig studentorganisasjoner

En som også skal foran Stortinget for å vise sin støtte til demonstrantene er Karl Magnus NCD Nyeng. Han er leder for studentparlamentet ved OsloMet.

– Det ekstra skumle som flere av oss ser på er det å lovpålegge studieinstitusjonene til å ta minimum kostpris for utenlandsstudenter, og legge opp til et statusjag hvor institusjonene skal kjempe om å få studentene som er villig til å betale mest, sier han.

SV støtter ikke forslaget

Regjeringens forslag om å innføre skolepenger bryter løftet de har i sin samarbeidsplattform, hvor de har skrevet:

«Høgare utdanning i Noreg skal være gratis, òg for internasjonale studenter».

SV sier nei til regjeringens forslag, melder NTB.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er avhengig av støtte fra SV i Stortinget for å få forslaget godkjent.

– Det er løftebrudd, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til Adresseavisen.

Statsbudsjettet for 2023 er ennå ikke godkjent, og det er ventet spenning til hvilke forslag som regjeringen ikke får flertall for.