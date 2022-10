SJOKKERT: Både NFU-leder Tom Tvedt (til høyre, med veivende armer) og foreldrene til Håkon er svært overrasket over regjeringens kutt.

Støre-regjeringen fjerner boligstøtte til utviklingshemmede: − Katastrofe

DRAMMEN (VG) Regjeringen vil gjøre det mye dyrere å bygge boliger for personer med utviklingshemming. – Nok en gang må vi ta en kamp mot systemet, sier mammaen til gladgutten Håkon (16).

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Morten Ljosland og Camilla Brurberg er foreldre for 16 år gamle Håkon Ljosland Brurberg. Han er psykisk utviklingshemmet og har i tillegg ADHD og cerebral parese.

– Jeg heter Håkon. Hva heter du?

Håkon er nysgjerrig og glad og synes dialekter er spennende. Han trenger også mer oppfølging enn andre ungdommer på samme alder.

Det kommer han til å trenge resten av livet.

– Jeg er glad i deg!

Akkurat de ordene sier Håkon flere ganger under intervjuet til alle som er til stede. Han lurer også på om lederen for Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Tom Tvedt, har lyst å bli med han på skolen.

GLAD OG ENERGISK: Håkon (16) har akkurat begynt på videregående. Foreldrene vil at han skal få en egen bolig når han blir eldre. Det har regjeringen nå gjort hakket vanskeligere.

Drøm om egen bolig

Håkon bor ennå hjemme hos foreldrene. Én uke hos mor, så en uke hos far. Drømmen til foreldrene er at han skal få sin egen bolig når han blir eldre.

Derfor kom beskjeden fra regjeringen som et slag i magen, da de la fram statsbudsjettet:

Støre-regjeringen kutter nemlig i investeringstilskuddet for omsorgsboliger som har eksistert siden 2008.

– Det var et sjokk, sier pappa Morten Ljosland.

Info Investeringstilbud for omsorgsboliger Det statlige investeringstilskuddet fra husbanken er ment til å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet. Ordningen har eksistert siden 2008. Vis mer

Han får støtte av NFU-leder Tom Tvedt:

– Blir forslaget vedtatt, så blir det en bråstopp i tilbudet av boliger til mennesker med utviklingshemming.

Tvedt sier at han regner seg som en sindig mann, men at han må ta frem de store ordene for å beskrive konsekvensene kuttforslaget fra regjeringen får:

– For familiene dette gjelder, så er dette en katastrofe. Dette er ikke bare et smålig kutt, det er et kutt som rammer de helt nederst ved bordet, sier han.

– Vi forventer at dette løses opp i. Noe annet ville vært et dramatisk tilbakesteg for hvilken politikk vi har for mennesker med utviklingshemming i Norge, sier Tvedt, som for øvrig er både medlem av Ap og samboer med Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng.

KATASTROFE: Tom Tvedt er ikke nådig i sin kritikk av regjeringens kutt.

– Flere boende hjemme

Tvedt er ikke i tvil om hva slags konsekvens forslaget vil få.

– Enda flere voksne med utviklingshemmede må bli boende på barnerommet hos foreldrene. Få grupper sliter mer med å komme inn i boligmarkedet som personer med utviklingshemming. Regjeringens forslag legger ytterligere stein til byrden, sier han.

Omtrent 20 prosent av voksne utviklingshemmede i Norge bor hjemme hos familien, ifølge rapporten utviklingshemmedes bosituasjon 2021. Svært få av de som er over 25 år gjør det fordi det er ønsket, men gjør det på grunn av manglende botilbud.

Felles boligprosjekt

Foreldrene til Håkon har gått sammen med seks andre familier i Drammen, som alle har barn med utviklingshemming. De ønsker å bygge et borettslag for barna sine, som de kan bo i livet ut. Et borettslag med personalbase, fellesarealer, men som eies av de som bor der selv.

– Kommunen har ikke et tilbud til Håkon. Køene er kjempelange. Vi får beskjed om å sette han på en venteliste til et tilbud et botilbud som ikke finnes, sier Brurberg.

HUMØRSPREDER: Håkon (16) sprer både latter og smil blant alle rundt seg, og får foreldre og NFU-leder Tom Tvedt til å smile når de snakker om den dystre beskjeden fra regjeringen.

Kommunen har vært positiv til prosjektet – og det er kommunen som vil være byggherre for prosjektet, slik at de kan få momsfritak for byggingen. Det er også kommunen som har kunnet få investeringstilskuddet fra staten. De har estimert med å motta omtrent 1,5 millioner per boenhet staten. Disse pengene må både familiene og kommunen nå finne andre steder.

Likevel har ikke Brurberg og Ljosland tenkt å la det dramatiske kuttet knuse drømmen deres.

– Når man får et funksjonshemmet barn, så møter man veldig mye motstand på sin vei. Så vi har blitt motstandsdyktige. Helt siden Håkon ble født, så har vi levd i en lang kamp mot ulike systemer. Derfor gir vi oss ikke nå heller. Fordi vi har ikke noe alternativ for Håkon, sier mamma Brurberg, og legger til:

– Det er ikke Håkon som er problemet. Det er alt rundt. Alle kampene vi må slite oss gjennom.

FORELDRE: Camilla Brurberg og Morten Ljosland gir seg ikke i kamp for botilbud for sønnen.

– Vi vil ikke at Håkon skal ende på en kommunal institusjon, men få en plass han kan kalle hjem, med venner han kjenner rundt seg, forklarer pappa Morten Ljosland.

Brurberg sier de er vant til å måtte stå i kamper mot offentlige instanser, men at denne kampen kom uventet:

– Vi har jo hørt at regjeringen har snakket om at det er vanlige folks tur. Det gjaldt visst ikke oss, bemerker moren til Håkon tørt.

FORSVARER KUTTET: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen forsvarer kuttet i investeringstilskudd, men sier det har vært vanskelig.

Regjeringen: – Vi har strukket oss

VG har bedt om et intervju med helseminister Ingvild Kjerkol, som ikke er ledig før etter helgen.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) svarer på vegne av regjeringen.

– Hvorfor kutter dere i botilbudet for utviklingshemmede?

– Jeg er ikke enig i at vi kutter i deres boligtilbud. Dette er et kommunalt ansvar. Vi har gjort vanskelige grep for å få ned investeringstakten, og vi har ikke funnet rom til å prioritere nye tilsagn av investeringstilskuddet i statsbudsjett.

– Det er ingen som vil kutte i botilbudet for utsatte grupper. Men vi har prioritert psykisk helse, fastlegeordningen og sykehusene. Og vi har vært opptatt av å ha en sosial profil.

– Sosial profil? Dere har akkurat kuttet i botilbudet til utviklingshemmede.

– Ingen vil gjøre krevende kutt, men dette har vært et svært stramt budsjett. Og dette er den enkelte kommunens oppgave. Det er de som har ansvaret her. Og så vil jeg minne om at denne gruppen er prioritert for å få startlån i Husbanken.

– Dere raste da Høyre kuttet i brillestøtten for barn og kalte det «usosialt». Hvordan vil du kategorisere dette kuttet?

– Det var svært ulike økonomiske situasjoner for da den forrige regjeringen la frem sine statsbudsjett og nå. Jeg har forståelse for at dette er frustrerende for de som har gryteklare prosjekter. Derfor sier vi at vi ikke kutter i ordningen, men setter den på stopp for 2023.

ANSVARLIGE: Kjerkol hadde ikke anledning til å svare for kuttene for botilbudet for utviklingshemmede fredag. Her sammen med partileder og statsminister Jonas Gahr Støre.

– Ekstrem budsjettsituasjon

– Hvordan kler det en Ap-regjering å gjøre et så drastisk kutt for de som sitter nederst ved bordet?

– Jeg tror man må se på helheten for budsjettet, at vi har strukket oss så langt vi kan innenfor rammene for å sikre våre felles helsetjenester. Og så må jeg igjen understreke viktighet av kommuneøkonomien, det er der ansvaret ligger.

– Men mange kommuner prioriterer ikke dette. Det er lange køer, og mange blir boende hjemme mot eget ønske?

– Kommunen har ansvaret, og det kan være vanskelig for kommunene å prioritere også. Jeg skal ikke legge meg opp i hvordan de styrer sine budsjetter.

VG forteller statssekretæren at foreldrene til Håkon slett ikke opplever at det er vanlige folks tur da de fikk se kuttet i statsbudsjettet.

– «Vanlige folks tur» gjelder ennå for denne regjeringen. Men vi er i en ekstrem budsjettsituasjon som gjøre prioriteringene vanskelig.

– NFU sier dette med sikkerhet vil føre til at flere personer med utviklingshemming må bo lengre på barnerommet hjemme hos foreldrene sine. Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner dette krevende for de som ikke får støtten de trenger. Men vi må appellere til kommunene som har ansvaret, sier Rønning-Arnesen.