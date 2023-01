Stoltenberg på NHO-konferansen: − Våpen er veien til fred i Ukraina

OSLO SPEKTRUM (VG) Jens Stoltenberg sier at en russisk seier i Ukraina er en tragedie for ukrainerne - men også farlig for oss. I sin første tale i 2023 advarer Natos generalsekretær mot å undervurdere Russland.

Han talte torsdag morgen til NHOs årskonferanse i Oslo.

Nato-sjefen sa at den militære støtten Norge gir, blir verdsatt og lagt merke til.

Han forklarte hvordan Nato forsøkte å hindre at Russland gikk til krig, i månedene før 24.februar i fjor, da landet angrep Ukraina militært.

– Vi hadde også presis og konkret etterretning om oppbygning av russiske styrker langs grensen, og deres konkrete planer. Vi delte denne informasjonen med medier og offentligheten, og advarte gjennom måneder, sa han.

– Vi la ned en betydelig politisk og diplomatisk innsats i å hindre krig. Helt til det aller siste. Men president Putin valgte likevel å gå til angrep. Da han gjorde det, var vi forberedt, sa Stoltenberg.

TÅLE TAP: Stoltenberg sa at Russland har vist stor vilje til å ta store tap for å lykkes i Ukraina.

Les også Nato-sjefen: Advarer norske bedrifter mot Kina Nato-sjef Jens Stoltenberg advarer norsk næringsliv mot å gjøre seg sårbare og bli for avhengige av handel med Kina.

– Veien til fred

Nå mener Nato-sjefen at vestens militære støtte til Ukraina er helt avgjørende for at Russland ikke skal nå sine militære og politiske mål:

– Så hvis vi ønsker en forhandlet fredsløsning, så må vi støtte

Ukraina.

– Våpen er veien til fred, la han til.

– Dersom Putin vinner i Ukraina, er det en tragedie for ukrainerne.

Men det er også farlig for oss. ha han til.

ADVARTE NÆRINGSLIVET: Ikke bli for avhengig av Kina, sa Jens Stoltenberg torsdag.

– Farlig å undervurdere

Selv om Ukraina har kjempet tilbake områder som Russland opprinnelig okkuperte, advarer Stoltenberg mot å ta for lett på at Ukraina kan vinne:

– Det er farlig å undervurdere Russland, sa han.

Han viste til at Russland og Putin er villige til å ta stor risiko og tåle store menneskelige tap og lidelser, og at de har mobilisert 200.000 nye soldater.

– Og det er ingenting som tyder på at Russland har endret sine ambisjoner i Ukraina, sa Stoltenberg.

– Tre lærdommer

Stoltenberg trakk også frem tre lærdommer fra Ukraina-krigen så langt:

Nato-landene må investere enda mer i forsvar

Han advarer mot å gjøre seg avhengige av autoritære regimer, som Russland og Kina

Autoritære land finner sammen - derfor er det enda viktigere at demokratiske land står sammen

– Ikke fordi vi alltid har rett, eller aldri gjør feil. Men fordi vi står for felles verdier, sa Stoltenberg.

– Så hvis vi passer på Nato, vil Nato passe på oss alle sammen, sa Stoltenberg.