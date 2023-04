1 / 3 forrige neste fullskjerm

Barn påkjørt på Tjuvholmen - kan ha kritiske skader

Et barn er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Tjuvholmen i Oslo. Det kan dreie seg om kritiske skader.

Nødetatene rykket ut til Tjuvholmen i Oslo etter en trafikkulykke mellom et barn og et kjøretøy like etter klokken 09.30.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug opplyser at det er et barn i 4-5-årsalderen som er blitt påkjørt.

Barnet fremsto i første omgang ikke alvorlig skadet, men skadeomfanget er nå uavklart. I en oppdatering skriver politiet at barnet kjøres til sykehus i ambulanse.

– Skadeomfanget fremstår fortsatt som uavklart, men det kan være snakk om kritiske skader. Pårørende til barnet ivaretas på sykehuset. Bilisten ivaretas av politiet, skriver politiet på Twitter klokken 10.40.

Politiet har kontroll på føreren av bilen.

– Politiet jobber på åstedet med teknisk og taktisk etterforskning som innebærer blant annet åstedsundersøkelse, vitneavhør og innhenting av videoovervåkning. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å gå inn på detaljer i hendelsesforløpet, opplyser Østerhaug.

