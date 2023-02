PÅ JOBBJAKT: Trond Giske er på utkikk etter jobb. Her på Bybroa i Trondheim fredag ettermiddag, etter et snøfall i den trønderske hovedstaden.

Giske: Jeg vil på Ap-landsmøtet

TRONDHEIM (VG) Trond Giske har blitt overkjørt av ledelsen i Ap og partilaget hans mister makt. Nå forteller han hva han egentlig vil med sitt politiske prosjekt.

Han avklarer i dag at han ikke vil bli nestleder i Ap, han vil ikke inn i sentralstyret – eller landsstyret. Men på landsmøtet til våren vil han. For å vinne strømkampen.

Etter at han gikk av som nestleder i Ap i januar 2018 forsvant han delvis under radaren. Han har studert statsvitenskap i Trondheim og blitt pappa igjen.

Men før jul i 2021 ble han leder i et lite partilag i Trondheim med vel ti medlemmer. Etter vel et år har Nidaros sosialdemokratiske forum fått over 3000 medlemmer og blitt Norges desidert største partilag – ja, sågar større en del fleste fylkeslagene i Ap.

Så store har de blitt at de har 149 av 239 delegater på helgens årsmøte i Trondheim Ap. Og veksten gjør at Trondheim Ap vil ha et lite flertall på årsmøtet i Trøndelag Ap, som skal velge delegater til landsmøtet i partiet i Oslo i mai.

Utenbys-drama

Rundt to av tre medlemmer var ved nyttår utenbys fra.

Hittil har folk kunne melde seg inn i Ap hvor de vil: Bor du i Sandefjord så kan du bli medlem av Nidaros og ha fulle rettigheter. Og ditt medlemskap teller når trønder-delegatene til landsmøtet i Ap skal velges.

Torsdag ble det kjent at sentralstyret i Ap går inn for en vedtektsendring som gjør at et medlem fra Sandefjord fortsatt skal kunne være medlem i Nidaros, men vedkommendes medlemskap skal telle for Vestfold og Telemark når delegater til Ap-landsmøtet skal velges.

«Temmer Giskes makt», var tittelen i VG.

– Veldig hyggelig

Han raste.

– Det betyr at alle Nidaros-medlemmene fra Oslo vil bidra til å gjøre Oslos delegasjon på Ap-landsmøtet større og Trøndelags mindre. Jeg tror det vil føre til at Ap får færre medlemmer, sa Giske.

NESTLEDER-NEI-NEI: Giske sier han synes det er gjevt å bli trukket frem som nestlederkandidat i Ap, men bedyrer at det ikke er aktuelt.

All fokuset om mannen, har gjort at Giske plutselig er en av de heteste kandidatene som nestleder – der ute i folket. I en TV2-måling svarer 32,8 prosent av Aps velgere at de foretrekker kunnskapsminister Tonje Brenna som nestleder, 19,3 svarer Giske, 18,5 tidligere nestleder Hadia Tajik og 16,8 utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Tallene for alle de spurte, altså velgere fra alle partiene viser at Giske er mest pop som nestleder. 23, prosent svarer Giske, 16,6 Brenna, 14,6 Tajik og 14,1 Huitfeldt.

Giske sier det er hyggelig, men veldig uaktuelt.

– Det er veldig hyggelig og tar det som en stor tillitserklæring, og støtte til de sakene vi har tatt opp i Nidaros, sterkere styring med strøm, holde løftene til pensjonistene og sterkere innsats mot fattigdom.

Han legger til:

– Det er hyggelig at Tonje Brenna er så populær. Hun gjør en kjempejobb og det er godt å se at hun har støtte.

– Du er enig i at hun bør bli nestleder?

– Nei, det har vi ikke diskutert, men hun gjør en god jobb.

– Ikke aktuelt

– Og du er ikke aktuell som nestleder?

– Nei, det er ikke aktuelt, men det er en hyggelig tilbakemelding å få.

– Du har sagt at du heller ikke er aktuell kandidat til sentralstyre eller landsstyret, men på landsmøtet vil du?

– Ja, det regner jeg med. Det er årsmøtet i Trøndelag Ap som bestemmer det, men medlemstalløkningen for Nidaros alene har bidratt til at Trøndelag Ap får fire-fem ekstra landsmøtedelegater og Trondheim skal ha en viss andel av trønderdelegaten, så det tror jeg skjer. Jeg vil gjerne det.

Han har siden han gikk ut av Stortinget høsten 2021, studert statsvitenskap ved NTNU, i en kombinasjon med pappaperm.

– Det har tatt litt lengre tid enn jeg trodde, men jeg håper å bli ferdig om ikke så altfor lang tid.

– Du er på jobbjakt?

– Ja, jeg er åpen for interessante forslag allerede, men jeg skal gjøre ferdig mastergraden først.

– Så til høsten kan du være i jobb: Hva har du mest lyst til å jobbe med?

– Jeg har ikke noe fasttømrede tanker om det. Jeg er åpen vurdere ulike veier.

GJENVALG? Trond Giske vil ikke si noe om han mener helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol bør gjenvelges som fylkesleder i Trøndelag Ap.

Giske har sagt at han ikke vil utøve noen makt i Trondheim, basert på at Nidaros har stort flertall i Trondheim Ap.

– Adressa skrev at en kandidat som hadde lyst til å stille som lederkandidat på årsmøtet i Trondheim Ap i helgen, trakk seg fordi han skjønte han var sjanseløs – fordi du støtter en kandidat fra Nidaros?

– Et flertall av lagene hadde foreslått hun som var innstilt, før Nidaros kom på banen. Hun er nestleder allerede og har gjort en god. Gunn Elin Høgli har gjort en god jobb, så det er et naturlig opprykk. Jeg er ganske sikker på at Gunn Elin hadde flertall uavhengig av Nidaros.

– Strømkrisen er kjernen

Etter den enorme medlemsveksten i Nidaros ligger Trondheim an til å ha et lite flertall på årsmøtet i Trøndelag Ap i mars.

Helseminister Ingvild Kjerkol er leder i Trøndelag Ap og har vært en av dem som har gått ut mot at utenbys medlemmer i Nidaros skal telle når delegatene fra Trøndelag til landsmøter i Ap skal velges.

VG skrev i går at hun har fått gjennomslag for det i sentralstyret i Ap.

– Er det aktuelt for dere å bidra til at Kjerkol skiftes ut som fylkesleder på årsmøtet i Trøndelag Ap i mars?

– Nidaros har ikke delegater til fylkesårsmøtet, men det har Trondheim Ap.

– Ja, men med veksten i Nidaros ligger Trondheim an til å ha lite flertall på årsmøtet i Trøndelag?

– Ja, men det er ingen sak som ligger på mitt bord i Nidaros. Det må den nye ledelsen i Trondheim Ap svare ut.

– Hva vil du prioritere på landsmøtet?

– De politiske sakene vi har fremmet: Få styring med strømprisen i Norge, slik at prisen bestemmes av vannkraft, ikke tysk gasskraft. Så må vi få til en sterkere innsats mot fattigdommen i Norge – og så skal vi kjempe for pensjonistene.

AV FOLKET, FOR FOLKET?: Trond Giske var også en tur innom Folkets Hus fredag, hvor hans partilag holder hus.

Han legger til:

– Strømkrisen er kjernen. Det er årsaken til at vi ikke får større velgeruttelling for alle de gode sakene vi har i regjering.

– Mange lurer på hva som er ditt egentlige politiske prosjekt. Kan du svare på det?

– I april har jeg vært med i Ap i 40 år. Prosjektet er sakene jeg er engasjert i og brenner for. Jeg har alltid vært enormt glad i organisasjonsarbeid, som det vi holder på med i Nidaros, med alle møtene og kurs og skolering. Det gir meg mye.

Lover å bli i partiet

– Så din innflytelse vil gå via Nidaros og oppover inn til landsmøtet?

– Jeg er litt skeptisk til at det kalles «min innflytelse», fordi det er vår innflytelse. Vedtektsendringene fratar ikke meg makt, men Nidaros. Jeg kommer lett til i mediene og får sagt hva jeg mener. Det er medlemmenes makt som svekkes.

– Er det aktuelt å gå ut og lage et nytt parti?

– Nei, jeg har 40-årsjubileum i april og skal feire både 50- og 60-årsjubileum i partiet.

Filter nyheter skriver at Høyre-mannen Trygve Bauge, er sentral i rekrutteringen til Nidaros, via Facebook-gruppen «Trond Giskes støttespillere», som har 14.800 medlemmer.

– Det er bare tull. Man kan ikke melde seg inn i Nidaros via hans nettsted og han har ingen oversikt over våre medlemmer. Det kan selvfølgelig hende noen medlemmer av den gruppen er medlemmer hos oss, men det har ikke vi registrert.

PS: Årsmøtet i Trondheim Ap er fredag og lørdag, med debatt i dag og voteringer i morgen.

PS-2: Trond Giske studerer i Trondheim og oppgir at han er bostedsregistrert i Trondheim.