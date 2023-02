Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) måtte svar på en lang rekke kritiske spørsmål muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Kjerkol får sykehus-kritikk

Flere partier kritiserer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) for å være uklar når det gjelder hvilket økonomisk handlingsrom sykehusene faktisk har.

Onsdag måtte Kjerkol stå skolerett og forsvare regjeringens helsepolitikk i Stortingets spørretime.

Høyres Tone Trøen påpekte at sykehusene står i en svært krevende økonomisk situasjon, noe som krever en klar ledelse.

– Regjeringen bidrar til det motsatte, slo Trøen fast.

– Ingen pølsebu

Hun viste til at siden 17. januar har regjeringen kommet med en rekke ulike signaler når det gjelder størrelsen på pengesekken til sykehusene.

– Det er fremdeles helt uklart hvilket handlingsrom sykehusene har i 2023, sa Trøen.

Også KrF-leder Olaug Bollestad er kritisk til Kjerkols styring av sykehusene.

– Skjønner Kjerkol at hun ikke styrer en pølsebod, men faktisk styrer den viktigste sektoren for å skape trygghet for folk? Uforutsigbarheten bare så langt i 2023 tyder ikke på det, sier hun.

– Senest i går møtte jeg tillitsvalgte i helsesektoren i Rogaland, og de forteller at de blandede signalene fra regjeringen skaper stor forvirring og usikkerhet, sier Bollestad.

– Ærlig samtale

Kjerkol medgir at helsetjenesten trenger forutsigbarhet.

– Det viktigste er at vi har en ærlig samtale om utfordringene. Men det som er vanskelig å forutsi, er hva pris- og lønnsveksten vil bli, påpekte hun.

Ifølge Kjerkol jekket Ap-Sp-regjeringen opp sykehusbudsjettet i fjor med 4,7 milliarder i fjor sammenlignet med forslaget til Solberg-regjeringen.

Mandag la regjeringen også 2,5 milliarder ekstra på bordet som en varig økning i sykehusenes driftsbevilgning. I tillegg vil sykehusbevilgningen bli justert for pris- og lønnsvekst i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai, lover Kjerkol.

– Men det er fortsatt sånn at sykehusene må gjøre tøffe prioriteringer, sier helseministeren.

Frp: – Ut av dvalen

Den siste tiden har søkelyset vært rettet mot blant annet uverdige forhold i eldreomsorgen. Frps Bård Hoksrud mener regjeringen er altfor sent ute med å øke antall sykehjemsplasser og viser til at det i år bare er planlagt 93 nye plasser.

– Dette holder ikke. Nå er det på tide for regjeringen å komme ut av dvalen, sa han, og slo nok en gang et slag for Frp-drømmen om en statlig styrt eldreomsorg.

Det er en drøm Kjerkol er grunnleggende uenig i. Men samtidig erkjenner hun at eldreomsorgen mange steder ikke er god nok i dag. Problemet forsterkes ved mangel på helsepersonell og en kraftig økning i antall eldre. Fram mot 2040 vil det bli 250.000 flere over 80 år.

– Vi må gjøre omstillinger raskere for å ta vare på våre eldre, sier helseministeren.

